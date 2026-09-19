Seçim Samsun VEZİRKÖPRÜ Seçim Sonuçları – VEZİRKÖPRÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun VEZİRKÖPRÜ

İbrahim Sadık Edis

AK Parti
%77,8
42.810 oy

Onur Bayburtlu

CHP
%15
8.236 oy

Diğer

%7
4.008 oy
Samsun - VEZİRKÖPRÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %77,8
  • %15
  • %2,7
  • %2,3
  • %1,5
  • %77,8
  • %15
  • %2,7
  • %2,3
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %4,7
  • %0,5
  • %1,6
  • %0,2
  • %68,1
  • %4,7
  • %0,5
  • %1,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sadık Edis AK Parti
  • Onur Bayburtlu CHP
  • Fatih Ay BBP
  • Fahreddin Kılıç SP
  • Satılmış Gülhan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen66.954
  • Kullanılan oy60.748
  • Geçerli oy55.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1465.668
  • 30 Mar 1459.746
  • 30 Mar 1455.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vezirköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %77,8
  • %77,8
  • %77,8
  • %77,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %15
  • %15
  • %15
  • %15
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %7,3
  • %2,7
  • %2,3
  • %1,5
  • %7,3
  • %2,7
  • %2,3
  • %1,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sadık Edis AK Parti
  • Onur Bayburtlu CHP
  • Fatih Ay BBP
  • Fahreddin Kılıç SP
  • Satılmış Gülhan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen66.954
  • Kullanılan oy60.748
  • Geçerli oy55.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1465.668
  • 30 Mar 1459.746
  • 30 Mar 1455.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vezirköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

VEZİRKÖPRÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %77,8
    42.810 oy
  • %15
    8.236 oy
  • %77,8
    42.810 oy
  • %15
    8.236 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    38.110 oy
  • %4,7
    2.607 oy
  • %68,1
    38.110 oy
  • %4,7
    2.607 oy
  • BBP
  • SP
  • %2,7
    1.474 oy
  • %2,3
    1.263 oy
  • %2,7
    1.474 oy
  • %2,3
    1.263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    293 oy
  • %1,6
    897 oy
  • %0,5
    293 oy
  • %1,6
    897 oy
  • BTP
  • DSP
  • %1,5
    852 oy
  • %0,8
    419 oy
  • %1,5
    852 oy
  • %0,8
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %0,1
    51 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3