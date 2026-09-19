Seçim Samsun ÇARŞAMBA Seçim Sonuçları – ÇARŞAMBA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun ÇARŞAMBA

Halit Doğan

AK Parti
%74,4
61.824 oy

Altan Karabulut

CHP
%14,9
12.367 oy

Diğer

%11
8.895 oy
Samsun - ÇARŞAMBA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %74,4
  • %14,9
  • %5,8
  • %2,4
  • %1,3
  • %74,4
  • %14,9
  • %5,8
  • %2,4
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,9
  • %7,8
  • %0,5
  • %3,3
  • %0,2
  • %60,9
  • %7,8
  • %0,5
  • %3,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
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ALAÇAM
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ASARCIK
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ATAKUM
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AYVACIK
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BAFRA
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CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Doğan AK Parti
  • Altan Karabulut CHP
  • Ertan Sağlam BBP
  • Sebahattin Sancar SP
  • Hayri Ayan BTP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen101.777
  • Kullanılan oy88.370
  • Geçerli oy83.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.938
  • 30 Mar 1485.621
  • 30 Mar 1480.918
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çarşamba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %74,4
  • %74,4
  • %74,4
  • %74,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %14,9
  • %14,9
  • %14,9
  • %14,9
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %10,7
  • %5,8
  • %2,4
  • %1,3
  • %10,7
  • %5,8
  • %2,4
  • %1,3
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Doğan AK Parti
  • Altan Karabulut CHP
  • Ertan Sağlam BBP
  • Sebahattin Sancar SP
  • Hayri Ayan BTP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen101.777
  • Kullanılan oy88.370
  • Geçerli oy83.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.938
  • 30 Mar 1485.621
  • 30 Mar 1480.918
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çarşamba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇARŞAMBA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %74,4
    61.824 oy
  • %14,9
    12.367 oy
  • %5,8
    4.816 oy
  • %74,4
    61.824 oy
  • %14,9
    12.367 oy
  • %5,8
    4.816 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,9
    49.256 oy
  • %7,8
    6.272 oy
  • %0,5
    390 oy
  • %60,9
    49.256 oy
  • %7,8
    6.272 oy
  • %0,5
    390 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %2,4
    1.999 oy
  • %1,3
    1.107 oy
  • %0,6
    507 oy
  • %2,4
    1.999 oy
  • %1,3
    1.107 oy
  • %0,6
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    2.643 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %0,1
    79 oy
  • %3,3
    2.643 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %0,1
    79 oy
  • DP
  • %0,6
    466 oy
  • %0,6
    466 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    405 oy
  • %0,5
    405 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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