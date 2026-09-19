Seçim Samsun LADİK Seçim Sonuçları – LADİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun LADİK

Nurhan Yapıcı Özel

AK Parti
%61,2
7.080 oy

İbrahim Ünsal

İYİ Parti
%31,9
3.694 oy

Diğer

%7
792 oy
Samsun - LADİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %61,2
  • %31,9
  • %3
  • %2,6
  • %0,6
  • %61,2
  • %31,9
  • %3
  • %2,6
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,5
  • %0
  • %2,3
  • %0
  • %0,2
  • %53,5
  • %0
  • %2,3
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
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ALAÇAM
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ASARCIK
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ATAKUM
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AYVACIK
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BAFRA
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CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
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İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurhan Yapıcı Özel AK Parti
  • İbrahim Ünsal İYİ Parti
  • Yalçın Kaya Oğuz SP
  • Ahmet Devlethan Bağımsız
  • Nermin Yolay BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen13.867
  • Kullanılan oy12.320
  • Geçerli oy11.566
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.482
  • 30 Mar 1412.271
  • 30 Mar 1411.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ladik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %31,9
  • %31,9
  • %31,9
  • %31,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %6,8
  • %3
  • %2,6
  • %0,6
  • %6,8
  • %3
  • %2,6
  • %0,6
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurhan Yapıcı Özel AK Parti
  • İbrahim Ünsal İYİ Parti
  • Yalçın Kaya Oğuz SP
  • Ahmet Devlethan Bağımsız
  • Nermin Yolay BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen13.867
  • Kullanılan oy12.320
  • Geçerli oy11.566
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.482
  • 30 Mar 1412.271
  • 30 Mar 1411.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ladik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

LADİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %61,2
    7.080 oy
  • %31,9
    3.694 oy
  • %61,2
    7.080 oy
  • %31,9
    3.694 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,5
    6.209 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,5
    6.209 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • %3
    351 oy
  • %2,6
    300 oy
  • %3
    351 oy
  • %2,6
    300 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    267 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    267 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • %0,6
    72 oy
  • %0,6
    69 oy
  • %0,6
    72 oy
  • %0,6
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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