Seçim Samsun ATAKUM Seçim Sonuçları – ATAKUM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun ATAKUM

Cemil Deveci

CHP
%48,5
54.076 oy

Zihni Şahin

AK Parti
%47,4
52.910 oy

Diğer

%5
4.588 oy
Samsun - ATAKUM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %48,5
  • %47,4
  • %2,1
  • %1
  • %0,5
  • %48,5
  • %47,4
  • %2,1
  • %1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
  • %38,1
  • %0,9
  • %0,1
  • %0,3
  • %34,7
  • %38,1
  • %0,9
  • %0,1
  • %0,3
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Deveci CHP
  • Zihni Şahin AK Parti
  • Serdar Şen SP
  • Hüsnüye Kömürlü BTP
  • Meral Şenocak DP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen138.261
  • Kullanılan oy115.569
  • Geçerli oy111.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.387
  • 30 Mar 1491.749
  • 30 Mar 1488.287
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atakum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,4
  • %47,4
  • %47,4
  • %47,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %4,1
  • %2,1
  • %1
  • %0,5
  • %4,1
  • %2,1
  • %1
  • %0,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Deveci CHP
  • Zihni Şahin AK Parti
  • Serdar Şen SP
  • Hüsnüye Kömürlü BTP
  • Meral Şenocak DP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen138.261
  • Kullanılan oy115.569
  • Geçerli oy111.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.387
  • 30 Mar 1491.749
  • 30 Mar 1488.287
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atakum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ATAKUM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %48,5
    54.076 oy
  • %47,4
    52.910 oy
  • %48,5
    54.076 oy
  • %47,4
    52.910 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
    30.619 oy
  • %38,1
    33.659 oy
  • %34,7
    30.619 oy
  • %38,1
    33.659 oy
  • SP
  • BTP
  • %2,1
    2.371 oy
  • %1
    1.114 oy
  • %2,1
    2.371 oy
  • %1
    1.114 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    798 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,9
    798 oy
  • %0,1
    74 oy
  • DP
  • DSP
  • %0,5
    559 oy
  • %0,5
    544 oy
  • %0,5
    559 oy
  • %0,5
    544 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    245 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,3
    245 oy
  • %0,1
    52 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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