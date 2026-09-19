Seçim Samsun BAFRA Seçim Sonuçları – BAFRA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun BAFRA

Hamit Kılıç

AK Parti
%66,3
59.605 oy

Rızvan Aksoy

İYİ Parti
%14,8
13.271 oy

Diğer

%19
17.087 oy
Samsun - BAFRA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 389 / 389
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • %66,3
  • %14,8
  • %11,9
  • %4,1
  • %1,5
  • %66,3
  • %14,8
  • %11,9
  • %4,1
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
  • %0
  • %6,7
  • %0,1
  • %1,4
  • %52
  • %0
  • %6,7
  • %0,1
  • %1,4
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamit Kılıç AK Parti
  • Rızvan Aksoy İYİ Parti
  • Kemal Bütüner CHP
  • Zeynep Çiçek DSP
  • Mustafa Harman SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen109.951
  • Kullanılan oy94.439
  • Geçerli oy89.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14105.848
  • 30 Mar 1494.153
  • 30 Mar 1488.916
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bafra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 389 / 389
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %66,3
  • %66,3
  • %66,3
  • %66,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,6
  • %14,8
  • %11,9
  • %26,6
  • %14,8
  • %11,9
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %7,1
  • %4,1
  • %1,5
  • %0,8
  • %7,1
  • %4,1
  • %1,5
  • %0,8
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamit Kılıç AK Parti
  • Rızvan Aksoy İYİ Parti
  • Kemal Bütüner CHP
  • Zeynep Çiçek DSP
  • Mustafa Harman SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen109.951
  • Kullanılan oy94.439
  • Geçerli oy89.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14105.848
  • 30 Mar 1494.153
  • 30 Mar 1488.916
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bafra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAFRA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 389 / 389
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %66,3
    59.605 oy
  • %14,8
    13.271 oy
  • %11,9
    10.698 oy
  • %66,3
    59.605 oy
  • %14,8
    13.271 oy
  • %11,9
    10.698 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    46.265 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,7
    5.982 oy
  • %52
    46.265 oy
  • %0
  • %6,7
    5.982 oy
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %4,1
    3.721 oy
  • %1,5
    1.391 oy
  • %0,8
    680 oy
  • %4,1
    3.721 oy
  • %1,5
    1.391 oy
  • %0,8
    680 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    91 oy
  • %1,4
    1.288 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %1,4
    1.288 oy
  • %0,2
    182 oy
  • DP
  • %0,7
    597 oy
  • %0,7
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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