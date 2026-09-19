Seçim Samsun YAKAKENT Seçim Sonuçları – YAKAKENT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun YAKAKENT

Hüseyin Kıyma

AK Parti
%57,6
3.275 oy

Ramazan Şensoy

CHP
%37,3
2.119 oy

Diğer

%5
293 oy
Samsun - YAKAKENT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %57,6
  • %37,3
  • %3,5
  • %0,6
  • %0,5
  • %57,6
  • %37,3
  • %3,5
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %33,3
  • %1,2
  • %0,4
  • %0
  • %56,8
  • %33,3
  • %1,2
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Kıyma AK Parti
  • Ramazan Şensoy CHP
  • Sinan Yılmaz SP
  • Salih Seven BBP
  • Emin Şensoy DP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen6.765
  • Kullanılan oy6.120
  • Geçerli oy5.687
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.645
  • 30 Mar 146.080
  • 30 Mar 145.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,6
  • %57,6
  • %57,6
  • %57,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %5,2
  • %3,5
  • %0,6
  • %0,5
  • %5,2
  • %3,5
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Kıyma AK Parti
  • Ramazan Şensoy CHP
  • Sinan Yılmaz SP
  • Salih Seven BBP
  • Emin Şensoy DP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen6.765
  • Kullanılan oy6.120
  • Geçerli oy5.687
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.645
  • 30 Mar 146.080
  • 30 Mar 145.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAKAKENT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %57,6
    3.275 oy
  • %37,3
    2.119 oy
  • %3,5
    197 oy
  • %57,6
    3.275 oy
  • %37,3
    2.119 oy
  • %3,5
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    3.229 oy
  • %33,3
    1.894 oy
  • %1,2
    69 oy
  • %56,8
    3.229 oy
  • %33,3
    1.894 oy
  • %1,2
    69 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    34 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %0,3
    19 oy
  • %0,6
    34 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %0,3
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0
  • %0,3
    15 oy
  • DSP
  • %0,3
    15 oy
  • %0,3
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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