Seçim Samsun İLKADIM Seçim Sonuçları – İLKADIM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun İLKADIM

Necattin Demirtaş

İYİ Parti
%50,9
93.540 oy

Erdoğan Tok

AK Parti
%44,6
81.996 oy

Diğer

%4
8.306 oy
Samsun - İLKADIM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %50,9
  • %44,6
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,9
  • %50,9
  • %44,6
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %40,7
  • %0
  • %1,4
  • %0,2
  • %0
  • %40,7
  • %0
  • %1,4
  • %0,2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
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ALAÇAM
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ASARCIK
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ATAKUM
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AYVACIK
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BAFRA
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CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necattin Demirtaş İYİ Parti
  • Erdoğan Tok AK Parti
  • Şaban İşenç Bağımsız
  • Şerif Altundal SP
  • Lisan Yolay BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen233.529
  • Kullanılan oy191.610
  • Geçerli oy183.842
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14230.335
  • 30 Mar 14201.000
  • 30 Mar 14192.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İlkadım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %50,9
  • %50,9
  • %50,9
  • %50,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %4,5
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,9
  • %4,5
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,9
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necattin Demirtaş İYİ Parti
  • Erdoğan Tok AK Parti
  • Şaban İşenç Bağımsız
  • Şerif Altundal SP
  • Lisan Yolay BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen233.529
  • Kullanılan oy191.610
  • Geçerli oy183.842
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14230.335
  • 30 Mar 14201.000
  • 30 Mar 14192.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İlkadım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İLKADIM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %50,9
    93.540 oy
  • %44,6
    81.996 oy
  • %1,3
    2.448 oy
  • %50,9
    93.540 oy
  • %44,6
    81.996 oy
  • %1,3
    2.448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %40,7
    78.386 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %40,7
    78.386 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %1,1
    2.054 oy
  • %0,9
    1.669 oy
  • %0,5
    842 oy
  • %1,1
    2.054 oy
  • %0,9
    1.669 oy
  • %0,5
    842 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    2.709 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %1,4
    2.709 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0,1
    160 oy
  • DP
  • TKP
  • %0,4
    760 oy
  • %0,3
    533 oy
  • %0,4
    760 oy
  • %0,3
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    583 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    583 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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