Seçim Bilecik OSMANELİ Seçim Sonuçları – OSMANELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik OSMANELİ

Münür Şahin

Bağımsız
%37,6
3.578 oy

Bekir Torun

İYİ Parti
%30,8
2.927 oy

Diğer

%31
3.006 oy
Bilecik - OSMANELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %37,6
  • %30,8
  • %16
  • %12,1
  • %2,8
  • %37,6
  • %30,8
  • %16
  • %12,1
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %0
  • %39,3
  • %36,6
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %39,3
  • %36,6
  • %0,3
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münür Şahin Bağımsız
  • Bekir Torun İYİ Parti
  • Mustafa Kürek AK Parti
  • Serap Demirtaş MHP
  • Yücel Şen BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen11.125
  • Kullanılan oy9.909
  • Geçerli oy9.511
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.454
  • 30 Mar 149.662
  • 30 Mar 149.280
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmaneli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %30,8
  • %30,8
  • %30,8
  • %30,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,1
  • %16
  • %12,1
  • %28,1
  • %16
  • %12,1
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %41,1
  • %37,6
  • %2,8
  • %0,7
  • %41,1
  • %37,6
  • %2,8
  • %0,7
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Münür Şahin Bağımsız
  • Bekir Torun İYİ Parti
  • Mustafa Kürek AK Parti
  • Serap Demirtaş MHP
  • Yücel Şen BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen11.125
  • Kullanılan oy9.909
  • Geçerli oy9.511
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.454
  • 30 Mar 149.662
  • 30 Mar 149.280
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmaneli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OSMANELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %37,6
    3.578 oy
  • %30,8
    2.927 oy
  • %37,6
    3.578 oy
  • %30,8
    2.927 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • MHP
  • %16
    1.518 oy
  • %12,1
    1.154 oy
  • %16
    1.518 oy
  • %12,1
    1.154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,3
    3.643 oy
  • %36,6
    3.397 oy
  • %39,3
    3.643 oy
  • %36,6
    3.397 oy
  • BTP
  • SP
  • %2,8
    270 oy
  • %0,7
    64 oy
  • %2,8
    270 oy
  • %0,7
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    28 oy
  • %2
    181 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %2
    181 oy

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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