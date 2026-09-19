Seçim Bilecik MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik MERKEZ

Semih Şahin

CHP
%50,6
16.464 oy

Nihat Can

AK Parti
%42
13.662 oy

Diğer

%7
2.386 oy
Bilecik - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
  • %42
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • %50,6
  • %42
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
  • %39,7
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %27,8
  • %39,7
  • %0
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
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GÖLPAZARI
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İNHİSAR
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MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
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SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.492
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42
  • %42
  • %42
  • %42
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %7,3
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • %7,3
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.492
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • VP
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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