Seçim Bilecik SÖĞÜT Seçim Sonuçları – SÖĞÜT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik SÖĞÜT

İsmet Sever

MHP
%54,6
4.252 oy
Halil Aydoğdu

Halil Aydoğdu

İYİ Parti
%41,1
3.196 oy

Diğer

%4
335 oy
Bilecik - SÖĞÜT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %54,6
  • %41,1
  • %2,2
  • %1,3
  • %0,6
  • %54,6
  • %41,1
  • %2,2
  • %1,3
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
  • %0
  • %4,5
  • %0
  • %0
  • %44,9
  • %0
  • %4,5
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
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GÖLPAZARI
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İNHİSAR
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MERKEZ
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OSMANELİ
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PAZARYERİ
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SÖĞÜT
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YENİPAZAR
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  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Sever MHP
  • Halil Aydoğdu İYİ Parti
  • Zülfikar Demirkan SP
  • Yaşar Demirci Bağımsız
  • Beyhan Özdemir DP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen9.187
  • Kullanılan oy8.090
  • Geçerli oy7.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.857
  • 30 Mar 148.257
  • 30 Mar 147.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söğüt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %4,3
  • %2,2
  • %1,3
  • %0,6
  • %4,3
  • %2,2
  • %1,3
  • %0,6
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmet Sever MHP
  • Halil Aydoğdu İYİ Parti
  • Zülfikar Demirkan SP
  • Yaşar Demirci Bağımsız
  • Beyhan Özdemir DP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen9.187
  • Kullanılan oy8.090
  • Geçerli oy7.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.857
  • 30 Mar 148.257
  • 30 Mar 147.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söğüt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SÖĞÜT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %54,6
    4.252 oy
  • %41,1
    3.196 oy
  • %54,6
    4.252 oy
  • %41,1
    3.196 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
    3.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,9
    3.590 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • %2,2
    171 oy
  • %1,3
    98 oy
  • %2,2
    171 oy
  • %1,3
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,5
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,5
    362 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    49 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,6
    49 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • %0,1
    9 oy

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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