Seçim Bilecik İNHİSAR Seçim Sonuçları – İNHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik İNHİSAR

Mehmet Kepez

Mehmet Kepez

AK Parti
%51,5
501 oy
Ayhan Ödübek

Ayhan Ödübek

CHP
%28,5
277 oy

Diğer

%21
195 oy
Bilecik - İNHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %51,5
  • %28,5
  • %19,6
  • %0,4
  • %0
  • %51,5
  • %28,5
  • %19,6
  • %0,4
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,7
  • %7,9
  • %46,3
  • %0,9
  • %0,3
  • %44,7
  • %7,9
  • %46,3
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
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GÖLPAZARI
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İNHİSAR
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MERKEZ
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OSMANELİ
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PAZARYERİ
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SÖĞÜT
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YENİPAZAR
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kepez AK Parti
  • Ayhan Ödübek CHP
  • Serkan Üstün MHP
  • Ramazan Gündüz SP
  • Necmettin Yüksel BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen1.086
  • Kullanılan oy994
  • Geçerli oy973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14897
  • 30 Mar 14822
  • 30 Mar 14795
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,1
  • %51,5
  • %19,6
  • %71,1
  • %51,5
  • %19,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %28,5
  • %28,5
  • %28,5
  • %28,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kepez AK Parti
  • Ayhan Ödübek CHP
  • Serkan Üstün MHP
  • Ramazan Gündüz SP
  • Necmettin Yüksel BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen1.086
  • Kullanılan oy994
  • Geçerli oy973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14897
  • 30 Mar 14822
  • 30 Mar 14795
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İNHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %51,5
    501 oy
  • %28,5
    277 oy
  • %51,5
    501 oy
  • %28,5
    277 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,7
    355 oy
  • %7,9
    63 oy
  • %44,7
    355 oy
  • %7,9
    63 oy
  • MHP
  • SP
  • %19,6
    191 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %19,6
    191 oy
  • %0,4
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    368 oy
  • %0,9
    7 oy
  • %46,3
    368 oy
  • %0,9
    7 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2 oy
  • %0,3
    2 oy

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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