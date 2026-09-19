31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik İNHİSAR
Mehmet Kepez
AK Parti
%51,5
501 oy
Ayhan Ödübek
CHP
%28,5
277 oy
Diğer
%21
195 oy
Bilecik - İNHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Kepez AK Parti
- Ayhan Ödübek CHP
- Serkan Üstün MHP
- Ramazan Gündüz SP
- Necmettin Yüksel BTP
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen1.086
- Kullanılan oy994
- Geçerli oy973
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14897
- 30 Mar 14822
- 30 Mar 14795
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Kepez AK Parti
- Ayhan Ödübek CHP
- Serkan Üstün MHP
- Ramazan Gündüz SP
- Necmettin Yüksel BTP
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen1.086
- Kullanılan oy994
- Geçerli oy973
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14897
- 30 Mar 14822
- 30 Mar 14795
İNHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BayırköyMustafa Yaman % 100 % 55,4 % 0,9 % 42,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYIRKÖY Mustafa Yaman % 100 % 55,35 % 0,92 % 42,68 % 0 % 0 % 1,06 SP
- BAYIRKÖY (30 Mar 2014) Mustafa Yaman % 48,61 % 12,02 % 38,71 % 0 % 0 % 0,66 SP
-
BozüyükMehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,6 % 50,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZÜYÜK Mehmet Talat Bakkalcıoğlu % 100 % 37,9 % 10,59 % 50,38 % 0 % 0 % 0,78 SP
- BOZÜYÜK (30 Mar 2014) Fatih Bakıcı % 39,07 % 36,76 % 20,79 % 0 % 0 % 2,01 BBP
-
DodurgaSelim Tuna % 100 % 61,1 % 1,5 % 37,3 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DODURGA Selim Tuna % 100 % 61,14 % 1,47 % 37,33 % 0 % 0 % 0,06 SP
- DODURGA (30 Mar 2014) Selim Tuna % 36,4 % 22,16 % 15,18 % 0 % 0 % 25,73 DP
-
GölpazarıHayri Suer % 100 % 55,7 % 2,8 % 41,1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLPAZARI Hayri Suer % 100 % 55,73 % 2,81 % 41,09 % 0 % 0 % 0,3 SP
- GÖLPAZARI (30 Mar 2014) Vedat Kazıcı % 44,41 % 8,9 % 45,64 % 0 % 0 % 0,78 SP
-
İnhisarMehmet Kepez % 100 % 51,5 % 19,6 % 28,5 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNHİSAR Mehmet Kepez % 100 % 51,49 % 19,63 % 28,47 % 0 % 0 % 0,41 SP
- İNHİSAR (30 Mar 2014) Ayhan Ödübek % 44,65 % 46,29 % 7,92 % 0 % 0 % 0,88 SP
-
MerkezSemih Şahin % 100 % 42 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Semih Şahin % 100 % 42,02 % 0 % 50,64 % 0 % 0 % 5,02 BBP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 39,67 % 30,4 % 27,82 % 0 % 0 % 1,52 SP
-
OsmaneliMünür Şahin % 100 % 16 % 12,1 % 0 % 30,8 % 0 % 37,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OSMANELİ Münür Şahin % 100 % 15,96 % 12,13 % 0 % 30,77 % 0 % 37,62 Bağımsız
- OSMANELİ (30 Mar 2014) Münür Şahin % 39,26 % 36,61 % 21,89 % 0 % 0 % 1,95 SP
-
PazaryeriZekiye Tekin % 100 % 26,1 % 21,3 % 0 % 8 % 0 % 40,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZARYERİ Zekiye Tekin % 100 % 26,07 % 21,34 % 0 % 7,96 % 0 % 40,83 Bağımsız
- PAZARYERİ (30 Mar 2014) Muzaffer Yalçın % 51,86 % 43,11 % 2,91 % 0 % 0 % 0,95 SP
-
Söğütİsmet Sever % 100 % 0 % 54,6 % 0 % 41,1 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÖĞÜT İsmet Sever % 100 % 0 % 54,63 % 0 % 41,06 % 0 % 2,2 SP
- SÖĞÜT (30 Mar 2014) Halil Aydoğdu % 40,85 % 44,93 % 9,17 % 0 % 0 % 4,53 SP
-
VezirhanHüseyin Ocak % 100 % 44,3 % 49,8 % 5,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VEZİRHAN Hüseyin Ocak % 100 % 44,34 % 49,78 % 5,21 % 0 % 0 % 0,67 SP
- VEZİRHAN (30 Mar 2014) Mehmet Duymuş % 37,67 % 22,09 % 39,02 % 0 % 0 % 0,47 SP
-
Yenipazarİlhan Özden % 100 % 26,2 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİPAZAR İlhan Özden % 100 % 26,19 % 55,8 % 17,6 % 0 % 0 % 0,27 SP
- YENİPAZAR (30 Mar 2014) İlhan Özden % 18,08 % 52,67 % 28,09 % 0 % 0 % 0,91 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 120 / 120
- %100
-
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