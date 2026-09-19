Seçim Bilecik GÖLPAZARI Seçim Sonuçları – GÖLPAZARI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik GÖLPAZARI

Hayri Suer

AK Parti
%55,7
2.261 oy

Vedat Kazıcı

CHP
%41,1
1.667 oy

Diğer

%3
129 oy
Bilecik - GÖLPAZARI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %55,7
  • %41,1
  • %2,8
  • %0,3
  • %0,1
  • %55,7
  • %41,1
  • %2,8
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %45,6
  • %8,9
  • %0,8
  • %0,3
  • %44,4
  • %45,6
  • %8,9
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayri Suer AK Parti
  • Vedat Kazıcı CHP
  • Murat Er MHP
  • Mehmet Karış SP
  • Ali Asker Ay BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen4.706
  • Kullanılan oy4.217
  • Geçerli oy4.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.767
  • 30 Mar 144.279
  • 30 Mar 144.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,5
  • %55,7
  • %2,8
  • %58,5
  • %55,7
  • %2,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayri Suer AK Parti
  • Vedat Kazıcı CHP
  • Murat Er MHP
  • Mehmet Karış SP
  • Ali Asker Ay BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen4.706
  • Kullanılan oy4.217
  • Geçerli oy4.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.767
  • 30 Mar 144.279
  • 30 Mar 144.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖLPAZARI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %55,7
    2.261 oy
  • %41,1
    1.667 oy
  • %55,7
    2.261 oy
  • %41,1
    1.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    1.812 oy
  • %45,6
    1.862 oy
  • %44,4
    1.812 oy
  • %45,6
    1.862 oy
  • MHP
  • SP
  • %2,8
    114 oy
  • %0,3
    12 oy
  • %2,8
    114 oy
  • %0,3
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    363 oy
  • %0,8
    32 oy
  • %8,9
    363 oy
  • %0,8
    32 oy
  • BTP
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    11 oy
  • %0,3
    11 oy

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3