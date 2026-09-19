Seçim Osmaniye DÜZİÇİ Seçim Sonuçları – DÜZİÇİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye DÜZİÇİ

Alper Öner

CHP
%58,2
17.133 oy

Ökkeş Namlı

AK Parti
%41
12.090 oy

Diğer

%1
238 oy
Osmaniye - DÜZİÇİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %58,2
  • %41
  • %0,6
  • %0,3
  • %58,2
  • %41
  • %0,6
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,5
  • %40,3
  • %0,5
  • %0,1
  • %38,5
  • %40,3
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Öner CHP
  • Ökkeş Namlı AK Parti
  • Teyfik Akçay SP
  • Şükrü Talay BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen34.815
  • Kullanılan oy30.962
  • Geçerli oy29.461
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.848
  • 30 Mar 1426.506
  • 30 Mar 1425.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düziçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %58,2
  • %58,2
  • %58,2
  • %58,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41
  • %41
  • %41
  • %41
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Öner CHP
  • Ökkeş Namlı AK Parti
  • Teyfik Akçay SP
  • Şükrü Talay BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen34.815
  • Kullanılan oy30.962
  • Geçerli oy29.461
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.848
  • 30 Mar 1426.506
  • 30 Mar 1425.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düziçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DÜZİÇİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %58,2
    17.133 oy
  • %41
    12.090 oy
  • %58,2
    17.133 oy
  • %41
    12.090 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,5
    9.854 oy
  • %40,3
    10.294 oy
  • %38,5
    9.854 oy
  • %40,3
    10.294 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,6
    163 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0,6
    163 oy
  • %0,3
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    124 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0,5
    124 oy
  • %0,1
    23 oy

      Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 452 / 452
      • %100
      • MHP
      • İYİ Parti
      • Bağımsız
      • HDP
      • %54,4
        61.788 oy
      • %19,7
        22.344 oy
      • %16,9
        19.195 oy
      • %3,6
        4.125 oy
      • %54,4
        61.788 oy
      • %19,7
        22.344 oy
      • %16,9
        19.195 oy
      • %3,6
        4.125 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %47,3
        54.144 oy
      • %0
        0 oy
      • %2,6
        3.023 oy
      • %0
        0 oy
      • %47,3
        54.144 oy
      • %0
      • %2,6
        3.023 oy
      • %0
      • BTP
      • SP
      • DP
      • DSP
      • %2,7
        3.112 oy
      • %1,8
        2.010 oy
      • %0,3
        380 oy
      • %0,3
        326 oy
      • %2,7
        3.112 oy
      • %1,8
        2.010 oy
      • %0,3
        380 oy
      • %0,3
        326 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        166 oy
      • %1,2
        1.366 oy
      • %0,4
        510 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        166 oy
      • %1,2
        1.366 oy
      • %0,4
        510 oy
      • %0
      • TKP
      • AK Parti
      • CHP
      • %0,2
        210 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        210 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %37,4
        42.830 oy
      • %9,9
        11.334 oy
      • %0
      • %37,4
        42.830 oy
      • %9,9
        11.334 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3