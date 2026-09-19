Seçim Osmaniye BAHÇE Seçim Sonuçları – BAHÇE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye BAHÇE

İbrahim Baz

AK Parti
%48,9
4.537 oy

Ömer Okan Fettahlıoğlu

MHP
%48,3
4.489 oy

Diğer

%3
261 oy
Osmaniye - BAHÇE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,9
  • %48,3
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %48,9
  • %48,3
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
  • %44,1
  • %0,9
  • %0
  • %0,5
  • %54,1
  • %44,1
  • %0,9
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Baz AK Parti
  • Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
  • Bekir Kavcı CHP
  • Nazım Akyüz İYİ Parti
  • Mehmet Topçu SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen10.432
  • Kullanılan oy9.596
  • Geçerli oy9.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.085
  • 30 Mar 148.651
  • 30 Mar 148.365
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,2
  • %48,9
  • %48,3
  • %97,2
  • %48,9
  • %48,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,5
  • %1,4
  • %1,1
  • %2,5
  • %1,4
  • %1,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Baz AK Parti
  • Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
  • Bekir Kavcı CHP
  • Nazım Akyüz İYİ Parti
  • Mehmet Topçu SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen10.432
  • Kullanılan oy9.596
  • Geçerli oy9.287
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.085
  • 30 Mar 148.651
  • 30 Mar 148.365
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAHÇE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,9
    4.537 oy
  • %48,3
    4.489 oy
  • %48,9
    4.537 oy
  • %48,3
    4.489 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
    4.525 oy
  • %44,1
    3.689 oy
  • %54,1
    4.525 oy
  • %44,1
    3.689 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
    132 oy
  • %1,1
    101 oy
  • %1,4
    132 oy
  • %1,1
    101 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    73 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    40 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0,5
    40 oy
  • %0,1
    7 oy

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • TKP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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