Seçim Osmaniye KADİRLİ Seçim Sonuçları – KADİRLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye KADİRLİ

Ömer Tarhan

MHP
%61,2
30.209 oy

Ömer Lutfullah Çubukçu

İYİ Parti
%36,8
18.178 oy

Diğer

%2
995 oy
Osmaniye - KADİRLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %61,2
  • %36,8
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,3
  • %61,2
  • %36,8
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %0
  • %0,4
  • %0,5
  • %0,1
  • %52,6
  • %0
  • %0,4
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Tarhan MHP
  • Ömer Lutfullah Çubukçu İYİ Parti
  • İbrahim Ergün SP
  • Adnan Atılgan DP
  • Uğur Çolak BTP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen65.537
  • Kullanılan oy53.265
  • Geçerli oy49.382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.160
  • 30 Mar 1451.621
  • 30 Mar 1449.771
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadirli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %36,8
  • %36,8
  • %36,8
  • %36,8
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %2
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,3
  • %2
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Tarhan MHP
  • Ömer Lutfullah Çubukçu İYİ Parti
  • İbrahim Ergün SP
  • Adnan Atılgan DP
  • Uğur Çolak BTP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen65.537
  • Kullanılan oy53.265
  • Geçerli oy49.382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.160
  • 30 Mar 1451.621
  • 30 Mar 1449.771
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadirli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KADİRLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %61,2
    30.209 oy
  • %36,8
    18.178 oy
  • %61,2
    30.209 oy
  • %36,8
    18.178 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    26.171 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,6
    26.171 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • %0,9
    449 oy
  • %0,8
    391 oy
  • %0,9
    449 oy
  • %0,8
    391 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    217 oy
  • %0,5
    233 oy
  • %0,4
    217 oy
  • %0,5
    233 oy
  • BTP
  • %0,3
    155 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0,1
    58 oy

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • TKP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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