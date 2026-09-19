Seçim Osmaniye SUMBAS Seçim Sonuçları – SUMBAS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye SUMBAS

Zeki Demiroğlu

AK Parti
%48,1
725 oy

Mustafa Nuri Nuhoğlu

DP
%36,6
551 oy

Diğer

%15
230 oy
Osmaniye - SUMBAS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %48,1
  • %36,6
  • %10,8
  • %4,1
  • %0,4
  • %48,1
  • %36,6
  • %10,8
  • %4,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %39,9
  • %0,3
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %39,9
  • %0,3
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Demiroğlu AK Parti
  • Mustafa Nuri Nuhoğlu DP
  • İsmail Göçebe İYİ Parti
  • Sinan Karatay MHP
  • Ali Gönen SP
  • Katılım oranı % 95,6
  • Toplam seçmen1.605
  • Kullanılan oy1.534
  • Geçerli oy1.506
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.539
  • 30 Mar 141.471
  • 30 Mar 141.432
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sumbas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,2
  • %48,1
  • %4,1
  • %52,2
  • %48,1
  • %4,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %10,8
  • %10,8
  • %10,8
  • %10,8
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %37,1
  • %36,6
  • %0,4
  • %0,1
  • %37,1
  • %36,6
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Demiroğlu AK Parti
  • Mustafa Nuri Nuhoğlu DP
  • İsmail Göçebe İYİ Parti
  • Sinan Karatay MHP
  • Ali Gönen SP
  • Katılım oranı % 95,6
  • Toplam seçmen1.605
  • Kullanılan oy1.534
  • Geçerli oy1.506
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.539
  • 30 Mar 141.471
  • 30 Mar 141.432
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sumbas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SUMBAS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • %48,1
    725 oy
  • %36,6
    551 oy
  • %48,1
    725 oy
  • %36,6
    551 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
    477 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,3
    477 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %10,8
    162 oy
  • %4,1
    61 oy
  • %10,8
    162 oy
  • %4,1
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %39,9
    571 oy
  • %0
  • %39,9
    571 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    4 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %0,1
    2 oy

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • TKP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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