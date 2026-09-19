Seçim Isparta EĞİRDİR Seçim Sonuçları – EĞİRDİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta EĞİRDİR

Veli Gök

AK Parti
%52,3
5.443 oy
Tuba Karaca

Tuba Karaca

İYİ Parti
%22,4
2.338 oy

Diğer

%26
2.634 oy
Isparta - EĞİRDİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %52,3
  • %22,4
  • %10,4
  • %9,7
  • %3,6
  • %52,3
  • %22,4
  • %10,4
  • %9,7
  • %3,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
  • %0
  • %4,7
  • %28,7
  • %0,3
  • %31,2
  • %0
  • %4,7
  • %28,7
  • %0,3
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Gök AK Parti
  • Tuba Karaca İYİ Parti
  • Mehmet Kaş CHP
  • Mustafa Baş MHP
  • Osman Nuri Özmeral Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen12.187
  • Kullanılan oy10.749
  • Geçerli oy10.415
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.129
  • 30 Mar 1411.107
  • 30 Mar 1410.761
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğirdir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62
  • %52,3
  • %9,7
  • %62
  • %52,3
  • %9,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,9
  • %22,4
  • %10,4
  • %32,9
  • %22,4
  • %10,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • DP
  • %5,2
  • %3,6
  • %0,7
  • %0,4
  • %5,2
  • %3,6
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Gök AK Parti
  • Tuba Karaca İYİ Parti
  • Mehmet Kaş CHP
  • Mustafa Baş MHP
  • Osman Nuri Özmeral Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen12.187
  • Kullanılan oy10.749
  • Geçerli oy10.415
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.129
  • 30 Mar 1411.107
  • 30 Mar 1410.761
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğirdir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EĞİRDİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %52,3
    5.443 oy
  • %22,4
    2.338 oy
  • %10,4
    1.085 oy
  • %52,3
    5.443 oy
  • %22,4
    2.338 oy
  • %10,4
    1.085 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
    3.360 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,7
    502 oy
  • %31,2
    3.360 oy
  • %0
  • %4,7
    502 oy
  • MHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %9,7
    1.010 oy
  • %3,6
    371 oy
  • %0,7
    69 oy
  • %9,7
    1.010 oy
  • %3,6
    371 oy
  • %0,7
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,7
    3.090 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %28,7
    3.090 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    13 oy
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %0,4
    41 oy
  • %0,4
    38 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %0,4
    41 oy
  • %0,4
    38 oy
  • %0,2
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.629 oy
  • %1
    106 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %33,7
    3.629 oy
  • %1
    106 oy
  • %0,3
    32 oy

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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