Seçim Isparta ŞARKİKARAAĞAÇ Seçim Sonuçları – ŞARKİKARAAĞAÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta ŞARKİKARAAĞAÇ

İsa Çarkacı

İsa Çarkacı

AK Parti
%46,1
2.746 oy

Sefa Arıkan

MHP
%44,9
2.676 oy

Diğer

%9
533 oy
Isparta - ŞARKİKARAAĞAÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %46,1
  • %44,9
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,6
  • %46,1
  • %44,9
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,5
  • %29,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,3
  • %29,5
  • %29,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Çarkacı AK Parti
  • Sefa Arıkan MHP
  • Sabire Fatma Özün İYİ Parti
  • Mustafa Kulaklı SP
  • Osman Ender Karataş DP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen7.314
  • Kullanılan oy6.259
  • Geçerli oy5.955
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.886
  • 30 Mar 146.168
  • 30 Mar 145.849
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkikaraağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %91
  • %46,1
  • %44,9
  • %91
  • %46,1
  • %44,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %7,5
  • %7,5
  • %7,5
  • %7,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,1
  • %1,4
  • %0,7
  • %0,6
  • %0,1
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Çarkacı AK Parti
  • Sefa Arıkan MHP
  • Sabire Fatma Özün İYİ Parti
  • Mustafa Kulaklı SP
  • Osman Ender Karataş DP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen7.314
  • Kullanılan oy6.259
  • Geçerli oy5.955
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.886
  • 30 Mar 146.168
  • 30 Mar 145.849
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkikaraağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞARKİKARAAĞAÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,1
    2.746 oy
  • %44,9
    2.676 oy
  • %46,1
    2.746 oy
  • %44,9
    2.676 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,5
    1.724 oy
  • %29,9
    1.746 oy
  • %29,5
    1.724 oy
  • %29,9
    1.746 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %7,5
    447 oy
  • %0,7
    44 oy
  • %7,5
    447 oy
  • %0,7
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    46 oy
  • %0
  • %0,8
    46 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    36 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,6
    36 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    20 oy
  • %0,4
    25 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %0,4
    25 oy

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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