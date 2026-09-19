Seçim Isparta GÖNEN Seçim Sonuçları – GÖNEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta GÖNEN

Osman Kesmen

CHP
%43,1
1.041 oy

Vedat Kaya

AK Parti
%36,8
889 oy

Diğer

%20
485 oy
Isparta - GÖNEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %43,1
  • %36,8
  • %19,4
  • %0,4
  • %0,2
  • %43,1
  • %36,8
  • %19,4
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
  • %37,3
  • %25,4
  • %0,4
  • %0,6
  • %36,2
  • %37,3
  • %25,4
  • %0,4
  • %0,6
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kesmen CHP
  • Vedat Kaya AK Parti
  • Ahmet Kaya MHP
  • Süleyman Zengi SP
  • Mehmet Akçay BBP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen2.748
  • Kullanılan oy2.488
  • Geçerli oy2.415
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.180
  • 30 Mar 142.956
  • 30 Mar 142.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gönen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,2
  • %36,8
  • %19,4
  • %56,2
  • %36,8
  • %19,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kesmen CHP
  • Vedat Kaya AK Parti
  • Ahmet Kaya MHP
  • Süleyman Zengi SP
  • Mehmet Akçay BBP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen2.748
  • Kullanılan oy2.488
  • Geçerli oy2.415
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.180
  • 30 Mar 142.956
  • 30 Mar 142.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gönen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖNEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %43,1
    1.041 oy
  • %36,8
    889 oy
  • %43,1
    1.041 oy
  • %36,8
    889 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
    1.030 oy
  • %37,3
    1.061 oy
  • %36,2
    1.030 oy
  • %37,3
    1.061 oy
  • MHP
  • SP
  • %19,4
    468 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %19,4
    468 oy
  • %0,4
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,4
    723 oy
  • %0,4
    10 oy
  • %25,4
    723 oy
  • %0,4
    10 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    18 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,6
    18 oy
  • %0,2
    5 oy

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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