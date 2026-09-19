31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta YALVAÇ
Halil Hilmi Tütüncü
MHP
%40,8
5.006 oy
Mustafa Eren
AK Parti
%24,7
3.029 oy
Diğer
%34
4.231 oy
Isparta - YALVAÇ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 57 / 57
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Halil Hilmi Tütüncü MHP
- Mustafa Eren AK Parti
- Tekin Bayram İYİ Parti
- Erkan Ünal CHP
- Mücahid Gülcan SP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen14.898
- Kullanılan oy12.699
- Geçerli oy12.266
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.029
- 30 Mar 1412.278
- 30 Mar 1411.949
- Açılan sandık
- 57 / 57
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Halil Hilmi Tütüncü MHP
- Mustafa Eren AK Parti
- Tekin Bayram İYİ Parti
- Erkan Ünal CHP
- Mücahid Gülcan SP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen14.898
- Kullanılan oy12.699
- Geçerli oy12.266
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.029
- 30 Mar 1412.278
- 30 Mar 1411.949
YALVAÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 57 / 57
- %100
Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AksuVeli Kahraman % 100 % 49,6 % 0,8 % 36,8 % 0 % 0 % 11,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKSU Veli Kahraman % 100 % 49,64 % 0,79 % 36,84 % 0 % 0 % 11,62 DP
- AKSU (30 Mar 2014) Ali Kaya % 39,03 % 10,54 % 42,08 % 0 % 0 % 4,65 BBP
-
AtabeyTevfik Atasoy % 100 % 56,6 % 27,6 % 0 % 15,3 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATABEY Tevfik Atasoy % 100 % 56,61 % 27,63 % 0 % 15,31 % 0 % 0,3 BBP
- ATABEY (30 Mar 2014) Tevfik Atasoy % 57,29 % 37,15 % 4,03 % 0 % 0 % 0,97 SP
-
BüyükkabacaMustafa Durmuş % 100 % 46,3 % 53 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜYÜKKABACA Mustafa Durmuş % 100 % 46,34 % 53,02 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- BÜYÜKKABACA (30 Mar 2014) Ali İhsan Temurçin % 62,9 % 37 % 0 % 0 % 0 % 0,1 SP
-
ÇarıksaraylarMehmet Bingöl % 100 % 52,2 % 45,3 % 0 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARIKSARAYLAR Mehmet Bingöl % 100 % 52,17 % 45,33 % 0 % 0 % 0 % 1,27 SP
- ÇARIKSARAYLAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇiçekpınarMemiş Kaynak % 100 % 26 % 44,1 % 29,1 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİÇEKPINAR Memiş Kaynak % 100 % 25,99 % 44,1 % 29,12 % 0 % 0 % 0,52 SP
- ÇİÇEKPINAR (30 Mar 2014) Derviş Açar % 40,94 % 21,6 % 36,44 % 0 % 0 % 0
-
EğirdirVeli Gök % 100 % 52,3 % 9,7 % 10,4 % 22,4 % 0 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EĞİRDİR Veli Gök % 100 % 52,26 % 9,7 % 10,42 % 22,45 % 0 % 3,56 Bağımsız
- EĞİRDİR (30 Mar 2014) Ömer Şengöl % 31,22 % 28,71 % 4,66 % 0 % 0 % 33,72 DP
-
GelendostMehmet Sezgin % 100 % 41,8 % 13,1 % 0 % 40,8 % 0 % 1,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GELENDOST Mehmet Sezgin % 100 % 41,79 % 13,07 % 0 % 40,83 % 0 % 1,93 Bağımsız
- GELENDOST (30 Mar 2014) Mehmet Sezgin % 48,7 % 2,87 % 8,28 % 0 % 0 % 35,63 DP
-
GönenOsman Kesmen % 100 % 36,8 % 19,4 % 43,1 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖNEN Osman Kesmen % 100 % 36,81 % 19,38 % 43,11 % 0 % 0 % 0,37 SP
- GÖNEN (30 Mar 2014) Ahmet Doğan % 37,27 % 25,4 % 36,18 % 0 % 0 % 0,63 BBP
-
GüneykentMetin Kutsal % 100 % 65,1 % 0 % 0 % 33,9 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEYKENT Metin Kutsal % 100 % 65,13 % 0 % 0 % 33,9 % 0 % 0,78 SP
- GÜNEYKENT (30 Mar 2014) Fahretdin Gözgün % 39,56 % 33,01 % 25,3 % 0 % 0 % 1,09 DSP
-
HüyüklüHasan Yıldız % 100 % 27,6 % 31,3 % 21,5 % 8,6 % 0 % 6,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HÜYÜKLÜ Hasan Yıldız % 100 % 27,64 % 31,29 % 21,5 % 8,64 % 0 % 6,43 Bağımsız
- HÜYÜKLÜ (30 Mar 2014) Hasan Yıldız % 28,35 % 31,95 % 16,36 % 0 % 0 % 7,2 DP
-
KeçiborluYusuf Murat Parlak % 100 % 60 % 3 % 0 % 36,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEÇİBORLU Yusuf Murat Parlak % 100 % 60,02 % 2,96 % 0 % 36,63 % 0 % 0,22 SP
- KEÇİBORLU (30 Mar 2014) Yusuf Murat Parlak % 47,29 % 19,47 % 32,55 % 0 % 0 % 0,47 SP
-
KuleönüNuri Erdoğan % 100 % 57,4 % 33 % 0 % 9,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KULEÖNÜ Nuri Erdoğan % 100 % 57,36 % 32,97 % 0 % 9,34 % 0 % 0,27 SP
- KULEÖNÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezŞükrü Başdeğirmen % 100 % 38 % 30,8 % 0 % 28,7 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Şükrü Başdeğirmen % 100 % 38,04 % 30,8 % 0 % 28,68 % 0 % 0,89 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 39,9 % 44,51 % 9,96 % 0 % 0 % 2,97 SP
-
SarıidrisRamazan Pala % 100 % 45,6 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 2,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIİDRİS Ramazan Pala % 100 % 45,58 % 50,59 % 0 % 0 % 0 % 2,21 Bağımsız
- SARIİDRİS (30 Mar 2014) Ramazan Pala % 26,77 % 54,72 % 17,32 % 0 % 0 % 0,39 SP
-
SavköyŞakir İpekçi % 100 % 49,3 % 48 % 0 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAVKÖY Şakir İpekçi % 100 % 49,25 % 47,97 % 0 % 0 % 0 % 2,57 SP
- SAVKÖY (30 Mar 2014) Mustafa Avşar % 45,35 % 52,04 % 2,6 % 0 % 0 % 0
-
SenirTayfon Borazancı % 100 % 46,5 % 51,7 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SENİR Tayfon Borazancı % 100 % 46,51 % 51,68 % 0 % 0 % 0 % 0,84 SP
- SENİR (30 Mar 2014) Kazım Önder Varol % 45,22 % 35,09 % 10,56 % 0 % 0 % 0
-
SenirkentKadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,6 % 10,1 % 20,7 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SENİRKENT Kadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,57 % 10,06 % 20,67 % 0 % 0,76 DP
- SENİRKENT (30 Mar 2014) Erol Civelekoğlu % 47,91 % 51,26 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
-
SütçülerMustafa Üstün % 100 % 54 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜTÇÜLER Mustafa Üstün % 100 % 54,04 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,46 SP
- SÜTÇÜLER (30 Mar 2014) Mustafa Üstün % 42,2 % 11,28 % 7,38 % 0 % 0 % 37,74 Bağımsız
-
Şarkikaraağaçİsa Çarkacı % 100 % 46,1 % 44,9 % 0 % 7,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞARKİKARAAĞAÇ İsa Çarkacı % 100 % 46,11 % 44,94 % 0 % 7,51 % 0 % 0,74 SP
- ŞARKİKARAAĞAÇ (30 Mar 2014) İsa Çarkacı % 29,48 % 29,85 % 7,35 % 0 % 0 % 31,77 BBP
-
UluborluMehmet Aziz Tuna % 100 % 38,2 % 13,5 % 0 % 47,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUBORLU Mehmet Aziz Tuna % 100 % 38,24 % 13,48 % 0 % 47,21 % 0 % 0,73 SP
- ULUBORLU (30 Mar 2014) Mehmet Ünverdi % 37,81 % 31,11 % 30,14 % 0 % 0 % 0,65 SP
-
YalvaçHalil Hilmi Tütüncü % 100 % 24,7 % 40,8 % 7 % 24,2 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YALVAÇ Halil Hilmi Tütüncü % 100 % 24,69 % 40,81 % 6,95 % 24,22 % 0 % 3,2 SP
- YALVAÇ (30 Mar 2014) Halil Hilmi Tütüncü % 33,14 % 56,93 % 4,01 % 0 % 0 % 4,97 SP
-
YenişarbademliMehmet Özata % 100 % 60,1 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİŞARBADEMLİ Mehmet Özata % 100 % 60,12 % 0 % 39,43 % 0 % 0 % 0,26 BBP
- YENİŞARBADEMLİ (30 Mar 2014) Mustafa Erdem % 42,61 % 11,34 % 45,73 % 0 % 0 % 0,19 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 498 / 498
- %100
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