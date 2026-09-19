Seçim Isparta YALVAÇ Seçim Sonuçları – YALVAÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta YALVAÇ

Halil Hilmi Tütüncü

MHP
%40,8
5.006 oy

Mustafa Eren

AK Parti
%24,7
3.029 oy

Diğer

%34
4.231 oy
Isparta - YALVAÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %40,8
  • %24,7
  • %24,2
  • %7
  • %3,2
  • %40,8
  • %24,7
  • %24,2
  • %7
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
  • %33,1
  • %0
  • %4
  • %5
  • %56,9
  • %33,1
  • %0
  • %4
  • %5
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Hilmi Tütüncü MHP
  • Mustafa Eren AK Parti
  • Tekin Bayram İYİ Parti
  • Erkan Ünal CHP
  • Mücahid Gülcan SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen14.898
  • Kullanılan oy12.699
  • Geçerli oy12.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.029
  • 30 Mar 1412.278
  • 30 Mar 1411.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yalvaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %65,5
  • %40,8
  • %24,7
  • %65,5
  • %40,8
  • %24,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,2
  • %24,2
  • %7
  • %31,2
  • %24,2
  • %7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3,3
  • %3,2
  • %0,1
  • %3,3
  • %3,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Hilmi Tütüncü MHP
  • Mustafa Eren AK Parti
  • Tekin Bayram İYİ Parti
  • Erkan Ünal CHP
  • Mücahid Gülcan SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen14.898
  • Kullanılan oy12.699
  • Geçerli oy12.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.029
  • 30 Mar 1412.278
  • 30 Mar 1411.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yalvaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YALVAÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %40,8
    5.006 oy
  • %24,7
    3.029 oy
  • %40,8
    5.006 oy
  • %24,7
    3.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    6.803 oy
  • %33,1
    3.960 oy
  • %56,9
    6.803 oy
  • %33,1
    3.960 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %24,2
    2.971 oy
  • %7
    853 oy
  • %24,2
    2.971 oy
  • %7
    853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4
    479 oy
  • %0
  • %4
    479 oy
  • SP
  • BTP
  • %3,2
    392 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %3,2
    392 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5
    594 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %5
    594 oy
  • %0,1
    11 oy

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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