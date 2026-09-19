Seçim Isparta AKSU Seçim Sonuçları – AKSU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta AKSU

Veli Kahraman

AK Parti
%49,6
628 oy

Ali Kaya

CHP
%36,8
466 oy

Diğer

%13
171 oy
Isparta - AKSU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • MHP
  • BBP
  • %49,6
  • %36,8
  • %11,6
  • %0,8
  • %0,6
  • %49,6
  • %36,8
  • %11,6
  • %0,8
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %42,1
  • %2,8
  • %10,5
  • %4,7
  • %39
  • %42,1
  • %2,8
  • %10,5
  • %4,7
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Kahraman AK Parti
  • Ali Kaya CHP
  • Mehmet Vehbi Oğuz DP
  • Süleyman Uzun MHP
  • İsmail Demiral BBP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen1.432
  • Kullanılan oy1.345
  • Geçerli oy1.265
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.517
  • 30 Mar 141.423
  • 30 Mar 141.376
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %49,6
  • %0,8
  • %50,4
  • %49,6
  • %0,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %36,8
  • %36,8
  • %36,8
  • %36,8
  • Diğer
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %12,7
  • %11,6
  • %0,6
  • %0,2
  • %12,7
  • %11,6
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Kahraman AK Parti
  • Ali Kaya CHP
  • Mehmet Vehbi Oğuz DP
  • Süleyman Uzun MHP
  • İsmail Demiral BBP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen1.432
  • Kullanılan oy1.345
  • Geçerli oy1.265
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.517
  • 30 Mar 141.423
  • 30 Mar 141.376
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKSU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • %49,6
    628 oy
  • %36,8
    466 oy
  • %11,6
    147 oy
  • %49,6
    628 oy
  • %36,8
    466 oy
  • %11,6
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    537 oy
  • %42,1
    579 oy
  • %2,8
    39 oy
  • %39
    537 oy
  • %42,1
    579 oy
  • %2,8
    39 oy
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %0,8
    10 oy
  • %0,6
    8 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0,8
    10 oy
  • %0,6
    8 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,5
    145 oy
  • %4,7
    64 oy
  • %0,7
    10 oy
  • %10,5
    145 oy
  • %4,7
    64 oy
  • %0,7
    10 oy
  • BTP
  • %0,2
    3 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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