Seçim Artvin BORÇKA Seçim Sonuçları – BORÇKA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Artvin BORÇKA

Ercan Orhan

CHP
%55,4
4.130 oy

Aslan Atan

AK Parti
%43,5
3.248 oy

Diğer

%1
82 oy
Artvin - BORÇKA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %55,4
  • %43,5
  • %0,9
  • %0,2
  • %55,4
  • %43,5
  • %0,9
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
  • %53,6
  • %1,3
  • %0,2
  • %24,9
  • %53,6
  • %1,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Orhan CHP
  • Aslan Atan AK Parti
  • Mustafa İskenderoğlu SP
  • Osman Keskin BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen8.786
  • Kullanılan oy7.773
  • Geçerli oy7.460
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.564
  • 30 Mar 147.558
  • 30 Mar 147.283
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Borçka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %55,4
  • %55,4
  • %55,4
  • %55,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,5
  • %43,5
  • %43,5
  • %43,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Orhan CHP
  • Aslan Atan AK Parti
  • Mustafa İskenderoğlu SP
  • Osman Keskin BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen8.786
  • Kullanılan oy7.773
  • Geçerli oy7.460
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.564
  • 30 Mar 147.558
  • 30 Mar 147.283
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Borçka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BORÇKA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %55,4
    4.130 oy
  • %43,5
    3.248 oy
  • %55,4
    4.130 oy
  • %43,5
    3.248 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    1.817 oy
  • %53,6
    3.905 oy
  • %24,9
    1.817 oy
  • %53,6
    3.905 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,9
    68 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0,9
    68 oy
  • %0,2
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    97 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %1,3
    97 oy
  • %0,2
    18 oy

      Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 60 / 60
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • %51
        7.162 oy
      • %43,2
        6.077 oy
      • %51
        7.162 oy
      • %43,2
        6.077 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %36,9
        5.650 oy
      • %46,3
        7.089 oy
      • %36,9
        5.650 oy
      • %46,3
        7.089 oy
      • Bağımsız
      • BTP
      • %3,6
        512 oy
      • %1,1
        154 oy
      • %3,6
        512 oy
      • %1,1
        154 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,2
        38 oy
      • %0,4
        56 oy
      • %0,2
        38 oy
      • %0,4
        56 oy
      • SP
      • DSP
      • %0,9
        120 oy
      • %0,2
        29 oy
      • %0,9
        120 oy
      • %0,2
        29 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,6
        91 oy
      • %0,1
        17 oy
      • %0,6
        91 oy
      • %0,1
        17 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3