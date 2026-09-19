Seçim Artvin ŞAVŞAT Seçim Sonuçları – ŞAVŞAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Artvin ŞAVŞAT

Nihat Acar

CHP
%50,7
1.886 oy

Ahmet Sinan Öztürk

AK Parti
%47,3
1.759 oy

Diğer

%2
73 oy
Artvin - ŞAVŞAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %50,7
  • %47,3
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,4
  • %50,7
  • %47,3
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %50,5
  • %0
  • %1
  • %0,2
  • %41,1
  • %50,5
  • %0
  • %1
  • %0,2
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Acar CHP
  • Ahmet Sinan Öztürk AK Parti
  • Zeki Bilgin Bağımsız
  • Mikail Koca SP
  • Fatih Keskin BTP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen4.850
  • Kullanılan oy3.871
  • Geçerli oy3.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.863
  • 30 Mar 143.981
  • 30 Mar 143.775
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şavşat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,3
  • %47,3
  • %47,3
  • %47,3
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,4
  • %2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Acar CHP
  • Ahmet Sinan Öztürk AK Parti
  • Zeki Bilgin Bağımsız
  • Mikail Koca SP
  • Fatih Keskin BTP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen4.850
  • Kullanılan oy3.871
  • Geçerli oy3.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.863
  • 30 Mar 143.981
  • 30 Mar 143.775
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şavşat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞAVŞAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,7
    1.886 oy
  • %47,3
    1.759 oy
  • %50,7
    1.886 oy
  • %47,3
    1.759 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    1.553 oy
  • %50,5
    1.908 oy
  • %41,1
    1.553 oy
  • %50,5
    1.908 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %0,9
    32 oy
  • %0,7
    26 oy
  • %0,9
    32 oy
  • %0,7
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    38 oy
  • %0
  • %1
    38 oy
  • BTP
  • %0,4
    15 oy
  • %0,4
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    6 oy
  • %0,2
    6 oy

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %51
    7.162 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %51
    7.162 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %3,6
    512 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %3,6
    512 oy
  • %1,1
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • SP
  • DSP
  • %0,9
    120 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %0,2
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    91 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,1
    17 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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