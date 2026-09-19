Seçim Artvin ARDANUÇ Seçim Sonuçları – ARDANUÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Artvin ARDANUÇ

Yıldırım Demir

CHP
%50,4
1.975 oy

Fahri Acar

AK Parti
%48,5
1.903 oy

Diğer

%1
44 oy
Artvin - ARDANUÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,4
  • %48,5
  • %0,8
  • %0,3
  • %50,4
  • %48,5
  • %0,8
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
  • %40,7
  • %0,5
  • %0,3
  • %53,6
  • %40,7
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldırım Demir CHP
  • Fahri Acar AK Parti
  • Şahin Alaçam SP
  • Murat Kars BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen4.687
  • Kullanılan oy4.088
  • Geçerli oy3.922
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.508
  • 30 Mar 143.962
  • 30 Mar 143.807
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardanuç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %50,4
  • %50,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,3
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldırım Demir CHP
  • Fahri Acar AK Parti
  • Şahin Alaçam SP
  • Murat Kars BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen4.687
  • Kullanılan oy4.088
  • Geçerli oy3.922
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.508
  • 30 Mar 143.962
  • 30 Mar 143.807
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardanuç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARDANUÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,4
    1.975 oy
  • %48,5
    1.903 oy
  • %50,4
    1.975 oy
  • %48,5
    1.903 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
    2.041 oy
  • %40,7
    1.548 oy
  • %53,6
    2.041 oy
  • %40,7
    1.548 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    33 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %0,8
    33 oy
  • %0,3
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    18 oy
  • %0,3
    13 oy
  • %0,5
    18 oy
  • %0,3
    13 oy

      Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 60 / 60
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • %51
        7.162 oy
      • %43,2
        6.077 oy
      • %51
        7.162 oy
      • %43,2
        6.077 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %36,9
        5.650 oy
      • %46,3
        7.089 oy
      • %36,9
        5.650 oy
      • %46,3
        7.089 oy
      • Bağımsız
      • BTP
      • %3,6
        512 oy
      • %1,1
        154 oy
      • %3,6
        512 oy
      • %1,1
        154 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,2
        38 oy
      • %0,4
        56 oy
      • %0,2
        38 oy
      • %0,4
        56 oy
      • SP
      • DSP
      • %0,9
        120 oy
      • %0,2
        29 oy
      • %0,9
        120 oy
      • %0,2
        29 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,6
        91 oy
      • %0,1
        17 oy
      • %0,6
        91 oy
      • %0,1
        17 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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