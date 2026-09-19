31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Artvin ARDANUÇ
Yıldırım Demir
CHP
%50,4
1.975 oy
Fahri Acar
AK Parti
%48,5
1.903 oy
Diğer
%1
44 oy
Artvin - ARDANUÇ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
ARDANUÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArdanuçYıldırım Demir % 100 % 48,5 % 0 % 50,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARDANUÇ Yıldırım Demir % 100 % 48,52 % 0 % 50,36 % 0 % 0 % 0,84 SP
- ARDANUÇ (30 Mar 2014) Yıldırım Demir % 40,66 % 3,81 % 53,61 % 0 % 0 % 1,1 DP
-
ArhaviVasfi Kurdoğlu % 100 % 48 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARHAVİ Vasfi Kurdoğlu % 100 % 48,05 % 0 % 48,61 % 0 % 0 % 1,62 Bağımsız
- ARHAVİ (30 Mar 2014) Coşkun Hekimoğlu % 47,66 % 6,23 % 43,81 % 0 % 0 % 2,05 SP
-
BorçkaErcan Orhan % 100 % 43,5 % 0 % 55,4 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BORÇKA Ercan Orhan % 100 % 43,54 % 0 % 55,36 % 0 % 0 % 0,91 SP
- BORÇKA (30 Mar 2014) Aslan Atan % 53,62 % 19,85 % 24,95 % 0 % 0 % 1,33 SP
-
HopaTaner Ekmekçi % 100 % 36,9 % 0 % 39,8 % 22,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HOPA Taner Ekmekçi % 100 % 36,9 % 0 % 39,81 % 22,21 % 0 % 0,74 SP
- HOPA (30 Mar 2014) Nedim Cihan % 40,34 % 4,87 % 40,17 % 0 % 0 % 7,39 ÖDP
-
KemalpaşaErgül Akçiçek % 100 % 39,4 % 6 % 54,1 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMALPAŞA Ergül Akçiçek % 100 % 39,41 % 6,02 % 54,15 % 0 % 0 % 0,22 BTP
- KEMALPAŞA (30 Mar 2014) - - - - - -
-
MerkezDemirhan Elçin % 100 % 43,2 % 0 % 51 % 0 % 0 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Demirhan Elçin % 100 % 43,24 % 0 % 50,96 % 0 % 0 % 3,64 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 46,28 % 14,1 % 36,89 % 0 % 0 % 0,78 DP
-
MurgulHasan Çavuş % 100 % 58,9 % 0 % 40,4 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MURGUL Hasan Çavuş % 100 % 58,91 % 0 % 40,36 % 0 % 0 % 0,58 SP
- MURGUL (30 Mar 2014) Hasan Çavuş % 56,2 % 5,27 % 37,38 % 0 % 0 % 0,89 DP
-
ŞavşatNihat Acar % 100 % 47,3 % 0 % 50,7 % 0 % 0 % 0,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞAVŞAT Nihat Acar % 100 % 47,31 % 0 % 50,73 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
- ŞAVŞAT (30 Mar 2014) Ahmet Sinan Öztürk % 50,54 % 5,22 % 41,14 % 0 % 0 % 1,93 DP
-
YusufeliEyüp Aytekin % 100 % 43,2 % 12,8 % 43,1 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YUSUFELİ Eyüp Aytekin % 100 % 43,2 % 12,85 % 43,1 % 0 % 0 % 0,55 SP
- YUSUFELİ (30 Mar 2014) Eyüp Aytekin % 48,19 % 33,51 % 11,58 % 0 % 0 % 4,37 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 60 / 60
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