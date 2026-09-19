Seçim Bitlis HİZAN Seçim Sonuçları – HİZAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis HİZAN

Cezail Aktaş

SP
%35,6
1.852 oy

Arif Taylan

AK Parti
%33,9
1.763 oy

Diğer

%30
1.587 oy
Bitlis - HİZAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • DP
  • MHP
  • %35,6
  • %33,9
  • %25,2
  • %2,2
  • %1,8
  • %35,6
  • %33,9
  • %25,2
  • %2,2
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
  • %21,8
  • %29,7
  • %10,8
  • %0,5
  • %23,9
  • %21,8
  • %29,7
  • %10,8
  • %0,5
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezail Aktaş SP
  • Arif Taylan AK Parti
  • Erkan Çetin HDP
  • Muhammed Serhat Soyugüzel DP
  • Eyyüp Üste MHP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen6.886
  • Kullanılan oy5.542
  • Geçerli oy5.202
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.991
  • 30 Mar 145.121
  • 30 Mar 144.906
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hizan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,7
  • %33,9
  • %1,8
  • %35,7
  • %33,9
  • %1,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %63,5
  • %35,6
  • %25,2
  • %2,2
  • %63,5
  • %35,6
  • %25,2
  • %2,2
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezail Aktaş SP
  • Arif Taylan AK Parti
  • Erkan Çetin HDP
  • Muhammed Serhat Soyugüzel DP
  • Eyyüp Üste MHP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen6.886
  • Kullanılan oy5.542
  • Geçerli oy5.202
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.991
  • 30 Mar 145.121
  • 30 Mar 144.906
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hizan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HİZAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • %35,6
    1.852 oy
  • %33,9
    1.763 oy
  • %25,2
    1.312 oy
  • %35,6
    1.852 oy
  • %33,9
    1.763 oy
  • %25,2
    1.312 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
    1.171 oy
  • %21,8
    1.071 oy
  • %29,7
    1.455 oy
  • %23,9
    1.171 oy
  • %21,8
    1.071 oy
  • %29,7
    1.455 oy
  • DP
  • MHP
  • CHP
  • %2,2
    112 oy
  • %1,8
    93 oy
  • %0,5
    26 oy
  • %2,2
    112 oy
  • %1,8
    93 oy
  • %0,5
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    532 oy
  • %0,5
    24 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %10,8
    532 oy
  • %0,5
    24 oy
  • %0,3
    14 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %0,4
    19 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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