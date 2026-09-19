Seçim Bitlis ADİLCEVAZ Seçim Sonuçları – ADİLCEVAZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis ADİLCEVAZ

Necati Gürsoy

AK Parti
%40,2
2.790 oy

Adnan Göksoy

SP
%40
2.776 oy

Diğer

%20
1.380 oy
Bitlis - ADİLCEVAZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %40,2
  • %40
  • %11,6
  • %5,6
  • %1,6
  • %40,2
  • %40
  • %11,6
  • %5,6
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
  • %1,6
  • %15,1
  • %12,5
  • %0
  • %40,2
  • %1,6
  • %15,1
  • %12,5
  • %0
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Gürsoy AK Parti
  • Adnan Göksoy SP
  • Ceyhan Batar MHP
  • Nevzat Köstekçi HDP
  • Cengiz Uluğ İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen9.190
  • Kullanılan oy7.283
  • Geçerli oy6.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.717
  • 30 Mar 147.070
  • 30 Mar 146.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adilcevaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,8
  • %40,2
  • %11,6
  • %51,8
  • %40,2
  • %11,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,9
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,9
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %45,8
  • %40
  • %5,6
  • %0,2
  • %45,8
  • %40
  • %5,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Gürsoy AK Parti
  • Adnan Göksoy SP
  • Ceyhan Batar MHP
  • Nevzat Köstekçi HDP
  • Cengiz Uluğ İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen9.190
  • Kullanılan oy7.283
  • Geçerli oy6.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.717
  • 30 Mar 147.070
  • 30 Mar 146.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adilcevaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ADİLCEVAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • %40,2
    2.790 oy
  • %40
    2.776 oy
  • %11,6
    808 oy
  • %40,2
    2.790 oy
  • %40
    2.776 oy
  • %11,6
    808 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
    2.743 oy
  • %1,6
    107 oy
  • %15,1
    1.032 oy
  • %40,2
    2.743 oy
  • %1,6
    107 oy
  • %15,1
    1.032 oy
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,6
    387 oy
  • %1,6
    108 oy
  • %0,9
    62 oy
  • %5,6
    387 oy
  • %1,6
    108 oy
  • %0,9
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,5
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    42 oy
  • %12,5
    850 oy
  • %0
  • %0,6
    42 oy
  • BTP
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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