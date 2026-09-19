31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis ADİLCEVAZ
Necati Gürsoy
AK Parti
%40,2
2.790 oy
Adnan Göksoy
SP
%40
2.776 oy
Diğer
%20
1.380 oy
Bitlis - ADİLCEVAZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Necati Gürsoy AK Parti
- Adnan Göksoy SP
- Ceyhan Batar MHP
- Nevzat Köstekçi HDP
- Cengiz Uluğ İYİ Parti
- Katılım oranı % 79,2
- Toplam seçmen9.190
- Kullanılan oy7.283
- Geçerli oy6.946
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.717
- 30 Mar 147.070
- 30 Mar 146.826
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Necati Gürsoy AK Parti
- Adnan Göksoy SP
- Ceyhan Batar MHP
- Nevzat Köstekçi HDP
- Cengiz Uluğ İYİ Parti
- Katılım oranı % 79,2
- Toplam seçmen9.190
- Kullanılan oy7.283
- Geçerli oy6.946
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 148.717
- 30 Mar 147.070
- 30 Mar 146.826
ADİLCEVAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31 / 31
- %100
Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AdilcevazNecati Gürsoy % 100 % 40,2 % 11,6 % 0,9 % 1,6 % 5,6 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADİLCEVAZ Necati Gürsoy % 100 % 40,17 % 11,63 % 0,89 % 1,55 % 5,57 % 39,97 SP
- ADİLCEVAZ (30 Mar 2014) Necati Gürsoy % 40,18 % 15,12 % 0,62 % 0 % 12,45 % 30,06 DP
-
AhlatAbdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,1 % 0 % 1,8 % 0 % 33,7 % 15,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHLAT Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,06 % 0 % 1,83 % 0 % 33,73 % 15,81 SP
- AHLAT (30 Mar 2014) Abdulalim Mümtaz Çoban % 40,31 % 20,95 % 0,35 % 0 % 37,57 % 0,53 SP
-
AydınlarMehmet Arif Tusun % 100 % 56,3 % 0 % 43,7 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINLAR Mehmet Arif Tusun % 100 % 56,31 % 0 % 43,69 % 0 % 0 % 0
- AYDINLAR (30 Mar 2014) Mehmet Arif Tusun % 50 % 0 % 0 % 0 % 3,8 % 44,57 SP
-
GölbaşıMehmet Avunç % 100 % 45,9 % 0,6 % 0 % 0,2 % 0 % 53,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLBAŞI Mehmet Avunç % 100 % 45,9 % 0,62 % 0 % 0,23 % 0 % 53,05 DP
- GÖLBAŞI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Günkırıİlhan Çetinsoy % 100 % 45,8 % 0,2 % 0 % 0 % 2,4 % 38,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNKIRI İlhan Çetinsoy % 100 % 45,76 % 0,16 % 0,04 % 0 % 2,43 % 38,48 DP
- GÜNKIRI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GüroymakHikmet Taşdemir % 100 % 28,7 % 3,3 % 0,6 % 0,5 % 41,9 % 23,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜROYMAK Hikmet Taşdemir % 100 % 28,73 % 3,35 % 0,64 % 0,54 % 41,94 % 23,07 DP
- GÜROYMAK (30 Mar 2014) Mehmet Emin Özkan % 47,73 % 0,54 % 0,5 % 0 % 48,07 % 1,17 BTP
-
HizanCezail Aktaş % 100 % 33,9 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 25,2 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HİZAN Cezail Aktaş % 100 % 33,89 % 1,79 % 0,5 % 0,37 % 25,22 % 35,6 SP
- HİZAN (30 Mar 2014) İhsan Uğur % 21,83 % 0,49 % 0,29 % 0 % 29,66 % 23,87 SP
-
KavakbaşıVeysi Oğuz % 100 % 70,1 % 0,2 % 0,2 % 0 % 0,3 % 28,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAKBAŞI Veysi Oğuz % 100 % 70,15 % 0,15 % 0,23 % 0 % 0,31 % 28,15 BBP
- KAVAKBAŞI (30 Mar 2014) Ayetullah Durgun % 47,95 % 1,54 % 0 % 0 % 8,21 % 41,28 SP
-
MerkezNesrullah Tanğlay % 100 % 43,8 % 0 % 1,4 % 1,6 % 33,1 % 18,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Nesrullah Tanğlay % 100 % 43,81 % 0 % 1,35 % 1,58 % 33,05 % 18,73 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 40,58 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 % 5,95 HÜDA-PAR
-
MutkiVahdettin Barlak % 100 % 49,9 % 0 % 0,8 % 44,9 % 3,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUTKİ Vahdettin Barlak % 100 % 49,93 % 0 % 0,8 % 44,89 % 3,38 % 0,8 SP
- MUTKİ (30 Mar 2014) Özcan Birlik % 38,43 % 0,49 % 0,9 % 0 % 42,44 % 9,89 SP
-
OvakışlaMehmet Sıddık Porsuk % 100 % 35,9 % 0 % 0,2 % 0 % 26,9 % 37,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OVAKIŞLA Mehmet Sıddık Porsuk % 100 % 35,88 % 0 % 0,15 % 0 % 26,91 % 37,06 Bağımsız
- OVAKIŞLA (30 Mar 2014) Ahmet Demir % 3,97 % 1,32 % 0 % 0 % 76,82 % 17,88 Bağımsız
-
TatvanMehmet Emin Geylani % 100 % 45,6 % 4,2 % 1,4 % 1,1 % 44,7 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TATVAN Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,61 % 4,19 % 1,37 % 1,08 % 44,74 % 2,56 SP
- TATVAN (30 Mar 2014) Fettah Aksoy % 58,17 % 1,14 % 1,01 % 0 % 36,2 % 1,2 SP
-
YolalanKerem Çabuk % 100 % 36,6 % 0 % 0,2 % 8,7 % 22,7 % 20,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOLALAN Kerem Çabuk % 100 % 36,57 % 0 % 0,16 % 8,69 % 22,75 % 20,22 Bağımsız
- YOLALAN (30 Mar 2014) Kerem Çabuk % 30,05 % 0,69 % 0 % 0 % 21,79 % 47,02 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 105 / 105
- %100
-
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