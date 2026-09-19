Seçim Bitlis TATVAN Seçim Sonuçları – TATVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis TATVAN

Mehmet Emin Geylani

AK Parti
%45,6
15.605 oy

Habip Yeşiltepe

HDP
%44,7
15.310 oy

Diğer

%9
3.302 oy
Bitlis - TATVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %45,6
  • %44,7
  • %4,2
  • %2,6
  • %1,4
  • %45,6
  • %44,7
  • %4,2
  • %2,6
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,2
  • %36,2
  • %1,1
  • %1,2
  • %1
  • %58,2
  • %36,2
  • %1,1
  • %1,2
  • %1
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emin Geylani AK Parti
  • Habip Yeşiltepe HDP
  • Abdulkerim Akay MHP
  • Yunus Cengiz SP
  • Nazım Göçmen CHP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen45.772
  • Kullanılan oy36.493
  • Geçerli oy34.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.681
  • 30 Mar 1430.687
  • 30 Mar 1429.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tatvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
  • %45,6
  • %4,2
  • %49,8
  • %45,6
  • %4,2
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,1
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %47,8
  • %44,7
  • %2,6
  • %0,3
  • %47,8
  • %44,7
  • %2,6
  • %0,3
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emin Geylani AK Parti
  • Habip Yeşiltepe HDP
  • Abdulkerim Akay MHP
  • Yunus Cengiz SP
  • Nazım Göçmen CHP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen45.772
  • Kullanılan oy36.493
  • Geçerli oy34.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.681
  • 30 Mar 1430.687
  • 30 Mar 1429.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tatvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TATVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %45,6
    15.605 oy
  • %44,7
    15.310 oy
  • %4,2
    1.433 oy
  • %45,6
    15.605 oy
  • %44,7
    15.310 oy
  • %4,2
    1.433 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,2
    16.988 oy
  • %36,2
    10.571 oy
  • %1,1
    334 oy
  • %58,2
    16.988 oy
  • %36,2
    10.571 oy
  • %1,1
    334 oy
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,6
    876 oy
  • %1,4
    468 oy
  • %1,1
    369 oy
  • %2,6
    876 oy
  • %1,4
    468 oy
  • %1,1
    369 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    349 oy
  • %1
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    349 oy
  • %1
    296 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • %0,3
    90 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    77 oy
  • %1,1
    313 oy
  • %0,3
    77 oy
  • %1,1
    313 oy

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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