Seçim Bitlis MUTKİ Seçim Sonuçları – MUTKİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis MUTKİ

Vahdettin Barlak

AK Parti
%49,9
753 oy

Zübeyir Dalga

İYİ Parti
%44,9
677 oy

Diğer

%5
78 oy
Bitlis - MUTKİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %49,9
  • %44,9
  • %3,4
  • %0,8
  • %0,8
  • %49,9
  • %44,9
  • %3,4
  • %0,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
  • %0
  • %42,4
  • %0,9
  • %9,9
  • %38,4
  • %0
  • %42,4
  • %0,9
  • %9,9
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahdettin Barlak AK Parti
  • Zübeyir Dalga İYİ Parti
  • İrfan Hülakü HDP
  • Tahir Bakır CHP
  • Mustafa Şemseddin Yer SP
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen1.791
  • Kullanılan oy1.617
  • Geçerli oy1.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.515
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mutki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • %49,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45,7
  • %44,9
  • %0,8
  • %45,7
  • %44,9
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %4,4
  • %3,4
  • %0,8
  • %0,1
  • %4,4
  • %3,4
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahdettin Barlak AK Parti
  • Zübeyir Dalga İYİ Parti
  • İrfan Hülakü HDP
  • Tahir Bakır CHP
  • Mustafa Şemseddin Yer SP
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen1.791
  • Kullanılan oy1.617
  • Geçerli oy1.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.515
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mutki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MUTKİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %49,9
    753 oy
  • %44,9
    677 oy
  • %3,4
    51 oy
  • %49,9
    753 oy
  • %44,9
    677 oy
  • %3,4
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
    470 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    519 oy
  • %38,4
    470 oy
  • %0
  • %42,4
    519 oy
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %0,8
    12 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    11 oy
  • %9,9
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    11 oy
  • %9,9
    121 oy
  • %0
  • DP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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