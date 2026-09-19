Seçim Bitlis MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis MERKEZ

Nesrullah Tanğlay

AK Parti
%43,8
10.194 oy

Faruk İşlek

HDP
%33,1
7.691 oy

Diğer

%23
5.385 oy
Bitlis - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,8
  • %33,1
  • %18,7
  • %1,6
  • %1,4
  • %43,8
  • %33,1
  • %18,7
  • %1,6
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
  • %43,9
  • %1,3
  • %0
  • %1
  • %40,6
  • %43,9
  • %1,3
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
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AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
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HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nesrullah Tanğlay AK Parti
  • Faruk İşlek HDP
  • Yaşar Buhan SP
  • Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
  • Burhan Küsem CHP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen31.004
  • Kullanılan oy24.864
  • Geçerli oy23.270
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.556
  • 30 Mar 1423.055
  • 30 Mar 1421.765
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,9
  • %1,6
  • %1,4
  • %2,9
  • %1,6
  • %1,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %53,3
  • %33,1
  • %18,7
  • %0,7
  • %53,3
  • %33,1
  • %18,7
  • %0,7
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nesrullah Tanğlay AK Parti
  • Faruk İşlek HDP
  • Yaşar Buhan SP
  • Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
  • Burhan Küsem CHP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen31.004
  • Kullanılan oy24.864
  • Geçerli oy23.270
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.556
  • 30 Mar 1423.055
  • 30 Mar 1421.765
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DP
  • %1,6
    368 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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