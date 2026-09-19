Seçim Bitlis GÜROYMAK Seçim Sonuçları – GÜROYMAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis GÜROYMAK

Hikmet Taşdemir

HDP
%41,9
4.358 oy

Mehdi Subaşı

AK Parti
%28,7
2.986 oy

Diğer

%29
3.048 oy
Bitlis - GÜROYMAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • DP
  • MHP
  • SP
  • %41,9
  • %28,7
  • %23,1
  • %3,3
  • %1,4
  • %41,9
  • %28,7
  • %23,1
  • %3,3
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,1
  • %47,7
  • %0
  • %0,5
  • %0,9
  • %48,1
  • %47,7
  • %0
  • %0,5
  • %0,9
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Taşdemir HDP
  • Mehdi Subaşı AK Parti
  • Kenan Caf DP
  • Hakan Azbay MHP
  • Alican Doğanalp SP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen13.788
  • Kullanılan oy11.196
  • Geçerli oy10.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.951
  • 30 Mar 149.931
  • 30 Mar 149.408
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güroymak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,1
  • %28,7
  • %3,3
  • %32,1
  • %28,7
  • %3,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,2
  • %0,6
  • %0,5
  • %1,2
  • %0,6
  • %0,5
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %66,7
  • %41,9
  • %23,1
  • %1,4
  • %66,7
  • %41,9
  • %23,1
  • %1,4
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
ADİLCEVAZ
yukleniyor
AHLAT
yukleniyor
GÜROYMAK
yukleniyor
HİZAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUTKİ
yukleniyor
TATVAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Taşdemir HDP
  • Mehdi Subaşı AK Parti
  • Kenan Caf DP
  • Hakan Azbay MHP
  • Alican Doğanalp SP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen13.788
  • Kullanılan oy11.196
  • Geçerli oy10.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.951
  • 30 Mar 149.931
  • 30 Mar 149.408
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güroymak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜROYMAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • DP
  • %41,9
    4.358 oy
  • %28,7
    2.986 oy
  • %23,1
    2.397 oy
  • %41,9
    4.358 oy
  • %28,7
    2.986 oy
  • %23,1
    2.397 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,1
    4.522 oy
  • %47,7
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,1
    4.522 oy
  • %47,7
    4.490 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %3,3
    348 oy
  • %1,4
    141 oy
  • %0,6
    67 oy
  • %3,3
    348 oy
  • %1,4
    141 oy
  • %0,6
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    51 oy
  • %0,9
    88 oy
  • %0,5
    47 oy
  • %0,5
    51 oy
  • %0,9
    88 oy
  • %0,5
    47 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    56 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    100 oy
  • %1,2
    110 oy
  • %0
  • %1,1
    100 oy
  • %1,2
    110 oy

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • %43,8
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,7
    4.359 oy
  • %1,6
    368 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %1,4
    315 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    98 oy
  • %0,2
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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