Seçim Antalya MANAVGAT Seçim Sonuçları – MANAVGAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya MANAVGAT

Şükrü Sözen

CHP
%51,7
70.323 oy

Hasan Öz

AK Parti
%46,7
63.476 oy

Diğer

%1
2.181 oy
Antalya - MANAVGAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %51,7
  • %46,7
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
  • %51,7
  • %46,7
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %33,3
  • %0,5
  • %0
  • %0
  • %40,5
  • %33,3
  • %0,5
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sözen CHP
  • Hasan Öz AK Parti
  • İlhami Demiral SP
  • Gökhan Toraman DP
  • Ali Çelik DSP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen161.447
  • Kullanılan oy140.351
  • Geçerli oy135.980
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14142.448
  • 30 Mar 14130.413
  • 30 Mar 14125.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manavgat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • %51,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %1,6
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
  • %1,6
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sözen CHP
  • Hasan Öz AK Parti
  • İlhami Demiral SP
  • Gökhan Toraman DP
  • Ali Çelik DSP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen161.447
  • Kullanılan oy140.351
  • Geçerli oy135.980
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14142.448
  • 30 Mar 14130.413
  • 30 Mar 14125.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manavgat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MANAVGAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %51,7
    70.323 oy
  • %46,7
    63.476 oy
  • %0,7
    962 oy
  • %51,7
    70.323 oy
  • %46,7
    63.476 oy
  • %0,7
    962 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    50.733 oy
  • %33,3
    41.676 oy
  • %0,5
    618 oy
  • %40,5
    50.733 oy
  • %33,3
    41.676 oy
  • %0,5
    618 oy
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %0,3
    427 oy
  • %0,2
    269 oy
  • %0,2
    263 oy
  • %0,3
    427 oy
  • %0,2
    269 oy
  • %0,2
    263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    260 oy
  • %0,2
    260 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    181 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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