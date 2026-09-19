Seçim Antalya ALANYA Seçim Sonuçları – ALANYA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya ALANYA

Adem Murat Yücel

MHP
%57,6
94.056 oy

Abdullah Sönmez

İYİ Parti
%36,2
59.165 oy

Diğer

%6
10.070 oy
Antalya - ALANYA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %57,6
  • %36,2
  • %1,9
  • %1,8
  • %0,8
  • %57,6
  • %36,2
  • %1,9
  • %1,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %1,9
  • %38,9
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adem Murat Yücel MHP
  • Abdullah Sönmez İYİ Parti
  • Alaattin Çakır DP
  • Ziynet Bal HDP
  • Anastasııa Petrova Çetinkaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen206.895
  • Kullanılan oy172.152
  • Geçerli oy163.291
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.652
  • 30 Mar 14161.951
  • 30 Mar 14155.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %57,6
  • %57,6
  • %57,6
  • %57,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %36,2
  • %36,2
  • %36,2
  • %36,2
  • Diğer
  • DP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %6,2
  • %1,9
  • %1,8
  • %0,8
  • %6,2
  • %1,9
  • %1,8
  • %0,8
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adem Murat Yücel MHP
  • Abdullah Sönmez İYİ Parti
  • Alaattin Çakır DP
  • Ziynet Bal HDP
  • Anastasııa Petrova Çetinkaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen206.895
  • Kullanılan oy172.152
  • Geçerli oy163.291
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.652
  • 30 Mar 14161.951
  • 30 Mar 14155.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALANYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • %57,6
    94.056 oy
  • %36,2
    59.165 oy
  • %1,9
    3.126 oy
  • %57,6
    94.056 oy
  • %36,2
    59.165 oy
  • %1,9
    3.126 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
    60.395 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    639 oy
  • %38,9
    60.395 oy
  • %0
  • %0,4
    639 oy
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %1,8
    2.920 oy
  • %0,8
    1.308 oy
  • %0,7
    1.200 oy
  • %1,8
    2.920 oy
  • %0,8
    1.308 oy
  • %0,7
    1.200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    2.935 oy
  • %0,8
    1.249 oy
  • %0
  • %1,9
    2.935 oy
  • %0,8
    1.249 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,4
    713 oy
  • %0,3
    504 oy
  • %0,2
    299 oy
  • %0,4
    713 oy
  • %0,3
    504 oy
  • %0,2
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    216 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
  • %0,1
    216 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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