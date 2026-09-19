Seçim Antalya KONYAALTI Seçim Sonuçları – KONYAALTI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya KONYAALTI

Semih Esen

CHP
%66,9
64.085 oy

Gaye Doğanoğlu

AK Parti
%30,9
29.581 oy

Diğer

%2
2.192 oy
Antalya - KONYAALTI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 359 / 359
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %66,9
  • %30,9
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %66,9
  • %30,9
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
  • %22
  • %0,4
  • %0,2
  • %0
  • %59,1
  • %22
  • %0,4
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Esen CHP
  • Gaye Doğanoğlu AK Parti
  • Ali Soysal SP
  • Buket Dağlı DSP
  • Eshabil Özalpay DP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen118.623
  • Kullanılan oy97.538
  • Geçerli oy95.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.625
  • 30 Mar 1484.261
  • 30 Mar 1482.361
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konyaaltı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 359 / 359
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %66,9
  • %66,9
  • %66,9
  • %66,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %30,9
  • %30,9
  • %30,9
  • %30,9
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %2,3
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %2,3
  • %0,9
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Esen CHP
  • Gaye Doğanoğlu AK Parti
  • Ali Soysal SP
  • Buket Dağlı DSP
  • Eshabil Özalpay DP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen118.623
  • Kullanılan oy97.538
  • Geçerli oy95.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.625
  • 30 Mar 1484.261
  • 30 Mar 1482.361
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konyaaltı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KONYAALTI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 359 / 359
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %66,9
    64.085 oy
  • %30,9
    29.581 oy
  • %0,9
    896 oy
  • %66,9
    64.085 oy
  • %30,9
    29.581 oy
  • %0,9
    896 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
    48.656 oy
  • %22
    18.137 oy
  • %0,4
    310 oy
  • %59,1
    48.656 oy
  • %22
    18.137 oy
  • %0,4
    310 oy
  • DSP
  • VP
  • DP
  • %0,8
    775 oy
  • %0,2
    215 oy
  • %0,2
    215 oy
  • %0,8
    775 oy
  • %0,2
    215 oy
  • %0,2
    215 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    132 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    143 oy
  • %0,2
    132 oy
  • %0
  • %0,2
    143 oy
  • BTP
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    107 oy
  • %0,1
    107 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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