31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya DÖŞEMEALTI
Turgay Genç
CHP
%48,8
18.701 oy
Emre Afacan
AK Parti
%48,5
18.596 oy
Diğer
%3
1.047 oy
Antalya - DÖŞEMEALTI İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 148 / 148
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Turgay Genç CHP
- Emre Afacan AK Parti
- Ömer Saçkan SP
- Medeni Kaya HDP
- Can Taş DP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen44.867
- Kullanılan oy39.575
- Geçerli oy38.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1436.388
- 30 Mar 1434.102
- 30 Mar 1432.809
- Açılan sandık
- 148 / 148
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Turgay Genç CHP
- Emre Afacan AK Parti
- Ömer Saçkan SP
- Medeni Kaya HDP
- Can Taş DP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen44.867
- Kullanılan oy39.575
- Geçerli oy38.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1436.388
- 30 Mar 1434.102
- 30 Mar 1432.809
DÖŞEMEALTI Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 148 / 148
- %100
Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Aksekiİbrahim Özkan % 100 % 52,9 % 0 % 44,6 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKSEKİ İbrahim Özkan % 100 % 52,89 % 0 % 44,65 % 0 % 0 % 1,76 SP
- AKSEKİ (30 Mar 2014) Mustafa İsmet Uysal % 40,43 % 24,16 % 30,99 % 0 % 0 % 3,71 SP
-
AksuHalil Şahin % 100 % 36,7 % 0 % 0 % 29,6 % 3,2 % 27,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKSU Halil Şahin % 100 % 36,72 % 0 % 0 % 29,61 % 3,17 % 27,32 DSP
- AKSU (30 Mar 2014) Halil Şahin % 29,71 % 26,43 % 16,16 % 0 % 0 % 19,83 BBP
-
AlanyaAdem Murat Yücel % 100 % 0 % 57,6 % 0 % 36,2 % 1,8 % 1,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALANYA Adem Murat Yücel % 100 % 0 % 57,6 % 0 % 36,23 % 1,79 % 1,91 DP
- ALANYA (30 Mar 2014) Adem Murat Yücel % 33,39 % 38,9 % 23,79 % 0 % 0 % 1,89 Bağımsız
-
DemreOkan Kocakaya % 100 % 44,3 % 0 % 0 % 54,4 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMRE Okan Kocakaya % 100 % 44,31 % 0 % 0 % 54,43 % 0 % 0,5 DP
- DEMRE (30 Mar 2014) Süleyman Topcu % 44,17 % 33,09 % 15,33 % 0 % 0 % 7,01 SP
-
DöşemealtıTurgay Genç % 100 % 48,5 % 0 % 48,8 % 0 % 0,6 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÖŞEMEALTI Turgay Genç % 100 % 48,5 % 0 % 48,77 % 0 % 0,56 % 1,58 SP
- DÖŞEMEALTI (30 Mar 2014) Turgay Genç % 38,85 % 14,17 % 44,11 % 0 % 0 % 1,45 Bağımsız
-
ElmalıHalil Öztürk % 100 % 44,8 % 0 % 0 % 52,9 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELMALI Halil Öztürk % 100 % 44,82 % 0 % 0 % 52,89 % 0 % 0,7 SP
- ELMALI (30 Mar 2014) Ümit Öztekin % 38,71 % 25,99 % 32,55 % 0 % 0 % 1,18 SP
-
FinikeMustafa Geyikçi % 100 % 0 % 48,9 % 49,1 % 0 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FİNİKE Mustafa Geyikçi % 100 % 0 % 48,86 % 49,12 % 0 % 0 % 0,8 DP
- FİNİKE (30 Mar 2014) Kaan Osman Sarıoğlu % 28,53 % 50,87 % 18,6 % 0 % 0 % 0,53 Bağımsız
-
GazipaşaMehmetali Yılmaz % 100 % 43,7 % 0 % 54,3 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZİPAŞA Mehmetali Yılmaz % 100 % 43,69 % 0 % 54,29 % 0 % 0 % 0,85 SP
- GAZİPAŞA (30 Mar 2014) Adil Çelik % 35,58 % 31,25 % 30,75 % 0 % 0 % 0,91 SP
-
GündoğmuşMehmet Özeren % 100 % 60 % 0 % 0 % 37,6 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNDOĞMUŞ Mehmet Özeren % 100 % 60,05 % 0 % 0 % 37,6 % 0 % 0,96 SP
- GÜNDOĞMUŞ (30 Mar 2014) Mehmet Özeren % 43,75 % 36,26 % 17,98 % 0 % 0 % 1,02 SP
-
İbradıSerkan Küçükkuru % 100 % 46 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 3,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İBRADI Serkan Küçükkuru % 100 % 45,97 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 3,16 DP
- İBRADI (30 Mar 2014) Serkan Küçükkuru % 43,9 % 6,81 % 47,62 % 0 % 0 % 1,31 SP
-
KaşMutlu Ulutaş % 100 % 43 % 0 % 35 % 0 % 0 % 21 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAŞ Mutlu Ulutaş % 100 % 42,95 % 0 % 34,99 % 0 % 0 % 21 DP
- KAŞ (30 Mar 2014) Halil Kocaer % 36,5 % 30,21 % 31,14 % 0 % 0 % 0,65 SP
-
KemerNecati Topaloğlu % 100 % 0 % 24,1 % 34,1 % 0 % 0 % 39,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMER Necati Topaloğlu % 100 % 0 % 24,11 % 34,09 % 0 % 0 % 39,67 DSP
- KEMER (30 Mar 2014) Mustafa Gül % 33,28 % 42,56 % 14,73 % 0 % 0 % 5,02 BBP
-
KepezHakan Tütüncü % 100 % 50,5 % 0 % 44,7 % 0 % 0 % 3,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEPEZ Hakan Tütüncü % 100 % 50,5 % 0 % 44,65 % 0 % 0 % 3,09 BBP
- KEPEZ (30 Mar 2014) Hakan Tütüncü % 40,74 % 28,95 % 22,11 % 0 % 0 % 6,4 Bağımsız
-
KonyaaltıSemih Esen % 100 % 30,9 % 0 % 66,9 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONYAALTI Semih Esen % 100 % 30,86 % 0 % 66,85 % 0 % 0 % 0,93 SP
- KONYAALTI (30 Mar 2014) Muhittin Böcek % 22,02 % 14,47 % 59,08 % 0 % 0 % 2,71 Bağımsız
-
KorkuteliÖmer Niyazi İşlek % 100 % 0 % 35,9 % 0 % 33 % 0 % 29,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KORKUTELİ Ömer Niyazi İşlek % 100 % 0 % 35,94 % 0 % 32,96 % 0 % 29,79 SP
- KORKUTELİ (30 Mar 2014) Hasan Gökce % 37,79 % 39,27 % 19,18 % 0 % 0 % 3,18 SP
-
KumlucaMustafa Köleoğlu % 100 % 45,7 % 0 % 51,3 % 0 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUMLUCA Mustafa Köleoğlu % 100 % 45,7 % 0 % 51,26 % 0 % 0 % 1,92 BBP
- KUMLUCA (30 Mar 2014) Hüsamettin Çetinkaya % 43,28 % 23,15 % 31,04 % 0 % 0 % 1,57 Bağımsız
-
ManavgatŞükrü Sözen % 100 % 46,7 % 0 % 51,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MANAVGAT Şükrü Sözen % 100 % 46,68 % 0 % 51,72 % 0 % 0 % 0,71 SP
- MANAVGAT (30 Mar 2014) Şükrü Sözen % 33,29 % 23,75 % 40,52 % 0 % 0 % 1,16 Bağımsız
-
MuratpaşaÜmit Uysal % 100 % 33,1 % 0 % 64,9 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MURATPAŞA Ümit Uysal % 100 % 33,08 % 0 % 64,89 % 0 % 0 % 0,82 SP
- MURATPAŞA (30 Mar 2014) Ümit Uysal % 27,61 % 15,14 % 46,53 % 0 % 0 % 7,09 DSP
-
SerikEnver Aputkan % 100 % 37,5 % 0 % 0 % 27,7 % 0 % 32,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERİK Enver Aputkan % 100 % 37,46 % 0 % 0 % 27,73 % 0 % 32,28 DSP
- SERİK (30 Mar 2014) Ramazan Çalık % 41,28 % 35,77 % 21,71 % 0 % 0 % 0,54 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5.437 / 5.437
- %100
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