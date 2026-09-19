Seçim Antalya KEMER Seçim Sonuçları – KEMER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya KEMER

Necati Topaloğlu

DSP
%39,7
9.901 oy

Mustafa Gül

CHP
%34,1
8.508 oy

Diğer

%26
6.547 oy
Antalya - KEMER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • DSP
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • %39,7
  • %34,1
  • %24,1
  • %1,4
  • %0,5
  • %39,7
  • %34,1
  • %24,1
  • %1,4
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %14,7
  • %42,6
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %14,7
  • %42,6
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Topaloğlu DSP
  • Mustafa Gül CHP
  • Yusuf Üras MHP
  • Arife Ünver DP
  • Mustafa Mermerkaya SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen29.653
  • Kullanılan oy25.708
  • Geçerli oy24.956
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.694
  • 30 Mar 1424.676
  • 30 Mar 1423.974
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %34,1
  • %34,1
  • %34,1
  • %34,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • %24,1
  • %24,1
  • %24,1
  • %24,1
  • Diğer
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %41,8
  • %39,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %41,8
  • %39,7
  • %1,4
  • %0,5
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Topaloğlu DSP
  • Mustafa Gül CHP
  • Yusuf Üras MHP
  • Arife Ünver DP
  • Mustafa Mermerkaya SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen29.653
  • Kullanılan oy25.708
  • Geçerli oy24.956
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.694
  • 30 Mar 1424.676
  • 30 Mar 1423.974
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KEMER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • DSP
  • CHP
  • MHP
  • %39,7
    9.901 oy
  • %34,1
    8.508 oy
  • %24,1
    6.017 oy
  • %39,7
    9.901 oy
  • %34,1
    8.508 oy
  • %24,1
    6.017 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    8 oy
  • %14,7
    3.531 oy
  • %42,6
    10.203 oy
  • %0
    8 oy
  • %14,7
    3.531 oy
  • %42,6
    10.203 oy
  • DP
  • SP
  • VP
  • %1,4
    345 oy
  • %0,5
    114 oy
  • %0,2
    41 oy
  • %1,4
    345 oy
  • %0,5
    114 oy
  • %0,2
    41 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    107 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    30 oy
  • %0,1
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    35 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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