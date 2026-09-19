Seçim Antalya SERİK Seçim Sonuçları – SERİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya SERİK

Enver Aputkan

AK Parti
%37,5
28.759 oy

Mehmet Habalı

DSP
%32,3
24.777 oy

Diğer

%31
23.228 oy
Antalya - SERİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %37,5
  • %32,3
  • %27,7
  • %1,5
  • %0,7
  • %37,5
  • %32,3
  • %27,7
  • %1,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,3
  • %0,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %41,3
  • %0,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Aputkan AK Parti
  • Mehmet Habalı DSP
  • Yusuf Mecek İYİ Parti
  • Halit Özel DP
  • Adem Demirel SP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen89.526
  • Kullanılan oy80.026
  • Geçerli oy76.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.411
  • 30 Mar 1474.291
  • 30 Mar 1471.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • %37,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %27,7
  • %27,7
  • %27,7
  • %27,7
  • Diğer
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %34,8
  • %32,3
  • %1,5
  • %0,7
  • %34,8
  • %32,3
  • %1,5
  • %0,7
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Aputkan AK Parti
  • Mehmet Habalı DSP
  • Yusuf Mecek İYİ Parti
  • Halit Özel DP
  • Adem Demirel SP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen89.526
  • Kullanılan oy80.026
  • Geçerli oy76.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.411
  • 30 Mar 1474.291
  • 30 Mar 1471.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SERİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %37,5
    28.759 oy
  • %32,3
    24.777 oy
  • %27,7
    21.287 oy
  • %37,5
    28.759 oy
  • %32,3
    24.777 oy
  • %27,7
    21.287 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,3
    29.692 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,3
    29.692 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • VP
  • %1,5
    1.131 oy
  • %0,7
    513 oy
  • %0,2
    172 oy
  • %1,5
    1.131 oy
  • %0,7
    513 oy
  • %0,2
    172 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    256 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    256 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,2
    125 oy
  • %0,2
    125 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    191 oy
  • %0,3
    191 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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