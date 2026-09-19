Seçim Antalya FİNİKE Seçim Sonuçları – FİNİKE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya FİNİKE

Mustafa Geyikçi

CHP
%49,1
14.997 oy

Nail Dülgeroğlu

MHP
%48,9
14.920 oy

Diğer

%2
617 oy
Antalya - FİNİKE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 126 / 126
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %49,1
  • %48,9
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,3
  • %49,1
  • %48,9
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,6
  • %50,9
  • %0
  • %0,5
  • %0,3
  • %18,6
  • %50,9
  • %0
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Geyikçi CHP
  • Nail Dülgeroğlu MHP
  • Hasbi Soytürk DP
  • Yakup Şafakçı SP
  • Mehmet Sarıçobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen36.022
  • Kullanılan oy32.017
  • Geçerli oy30.534
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.855
  • 30 Mar 1431.368
  • 30 Mar 1430.187
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Finike Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 126 / 126
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,1
  • %49,1
  • %49,1
  • %49,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • %48,9
  • %48,9
  • %48,9
  • %48,9
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,3
  • %2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Geyikçi CHP
  • Nail Dülgeroğlu MHP
  • Hasbi Soytürk DP
  • Yakup Şafakçı SP
  • Mehmet Sarıçobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen36.022
  • Kullanılan oy32.017
  • Geçerli oy30.534
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.855
  • 30 Mar 1431.368
  • 30 Mar 1430.187
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Finike Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

FİNİKE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 126 / 126
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %49,1
    14.997 oy
  • %48,9
    14.920 oy
  • %49,1
    14.997 oy
  • %48,9
    14.920 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,6
    5.614 oy
  • %50,9
    15.357 oy
  • %18,6
    5.614 oy
  • %50,9
    15.357 oy
  • DP
  • SP
  • %0,8
    244 oy
  • %0,7
    207 oy
  • %0,8
    244 oy
  • %0,7
    207 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    152 oy
  • %0
  • %0,5
    152 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,3
    102 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,3
    102 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    80 oy
  • %0,4
    110 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0,4
    110 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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