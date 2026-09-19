Seçim Antalya AKSU Seçim Sonuçları – AKSU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya AKSU

Halil Şahin

AK Parti
%36,7
15.467 oy

Durmuş Ali Arslan

İYİ Parti
%29,6
12.473 oy

Diğer

%33
14.178 oy
Antalya - AKSU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • HDP
  • DP
  • %36,7
  • %29,6
  • %27,3
  • %3,2
  • %1,4
  • %36,7
  • %29,6
  • %27,3
  • %3,2
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
  • %0
  • %0,1
  • %0
  • %2,8
  • %29,7
  • %0
  • %0,1
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Şahin AK Parti
  • Durmuş Ali Arslan İYİ Parti
  • İsa Yıldırım DSP
  • Abdullah Keser HDP
  • Hasan Gürler DP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen49.941
  • Kullanılan oy44.417
  • Geçerli oy42.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.270
  • 30 Mar 1442.680
  • 30 Mar 1440.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • %36,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %29,6
  • %29,6
  • %29,6
  • %29,6
  • Diğer
  • DSP
  • HDP
  • DP
  • %33,7
  • %27,3
  • %3,2
  • %1,4
  • %33,7
  • %27,3
  • %3,2
  • %1,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Şahin AK Parti
  • Durmuş Ali Arslan İYİ Parti
  • İsa Yıldırım DSP
  • Abdullah Keser HDP
  • Hasan Gürler DP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen49.941
  • Kullanılan oy44.417
  • Geçerli oy42.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.270
  • 30 Mar 1442.680
  • 30 Mar 1440.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKSU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 161 / 161
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %36,7
    15.467 oy
  • %29,6
    12.473 oy
  • %27,3
    11.506 oy
  • %36,7
    15.467 oy
  • %29,6
    12.473 oy
  • %27,3
    11.506 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
    12.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %29,7
    12.049 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • HDP
  • DP
  • BBP
  • %3,2
    1.334 oy
  • %1,4
    580 oy
  • %1
    409 oy
  • %3,2
    1.334 oy
  • %1,4
    580 oy
  • %1
    409 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    1.149 oy
  • %19,8
    8.043 oy
  • %0
  • %2,8
    1.149 oy
  • %19,8
    8.043 oy
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    203 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,5
    203 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    223 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    213 oy
  • %0,5
    223 oy
  • %0
  • %0,5
    213 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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