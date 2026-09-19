Seçim Antalya KEPEZ Seçim Sonuçları – KEPEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya KEPEZ

Hakan Tütüncü

AK Parti
%50,5
150.435 oy

Murat Dinç

CHP
%44,7
133.026 oy

Diğer

%5
14.445 oy
Antalya - KEPEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,5
  • %44,7
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,2
  • %50,5
  • %44,7
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,7
  • %22,1
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,2
  • %40,7
  • %22,1
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Tütüncü AK Parti
  • Murat Dinç CHP
  • Kürşad Tatar BBP
  • Mehmet Akburak SP
  • Yusuf Kayhan DP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen367.755
  • Kullanılan oy307.056
  • Geçerli oy297.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14308.052
  • 30 Mar 14275.793
  • 30 Mar 14264.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %44,7
  • %44,7
  • %44,7
  • %44,7
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %4,8
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,2
  • %4,8
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Tütüncü AK Parti
  • Murat Dinç CHP
  • Kürşad Tatar BBP
  • Mehmet Akburak SP
  • Yusuf Kayhan DP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen367.755
  • Kullanılan oy307.056
  • Geçerli oy297.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14308.052
  • 30 Mar 14275.793
  • 30 Mar 14264.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KEPEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %50,5
    150.435 oy
  • %44,7
    133.026 oy
  • %3,1
    9.209 oy
  • %50,5
    150.435 oy
  • %44,7
    133.026 oy
  • %3,1
    9.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,7
    107.752 oy
  • %22,1
    58.489 oy
  • %0,5
    1.315 oy
  • %40,7
    107.752 oy
  • %22,1
    58.489 oy
  • %0,5
    1.315 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,9
    2.644 oy
  • %0,2
    669 oy
  • %0,2
    635 oy
  • %0,9
    2.644 oy
  • %0,2
    669 oy
  • %0,2
    635 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    1.356 oy
  • %0,2
    651 oy
  • %0,1
    260 oy
  • %0,5
    1.356 oy
  • %0,2
    651 oy
  • %0,1
    260 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    490 oy
  • %0,1
    437 oy
  • %0,1
    361 oy
  • %0,2
    490 oy
  • %0,1
    437 oy
  • %0,1
    361 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    538 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    538 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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