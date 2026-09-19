Seçim Aydın KUYUCAK Seçim Sonuçları – KUYUCAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın KUYUCAK

Metin Ertürk

AK Parti
%55,4
10.394 oy

Kemal Emir

İYİ Parti
%42,7
8.017 oy

Diğer

%2
353 oy
Aydın - KUYUCAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • SP
  • %55,4
  • %42,7
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,5
  • %55,4
  • %42,7
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,4
  • %47,1
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Ertürk AK Parti
  • Kemal Emir İYİ Parti
  • Ali Demir DSP
  • Mehmet İrfan Ülkü VP
  • Süleyman Dal SP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen21.749
  • Kullanılan oy19.897
  • Geçerli oy18.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.983
  • 30 Mar 1420.183
  • 30 Mar 1419.176
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuyucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55,4
  • %55,4
  • %55,4
  • %55,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %42,7
  • %42,7
  • %42,7
  • %42,7
  • Diğer
  • DSP
  • VP
  • SP
  • %1,9
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,5
  • %1,9
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Ertürk AK Parti
  • Kemal Emir İYİ Parti
  • Ali Demir DSP
  • Mehmet İrfan Ülkü VP
  • Süleyman Dal SP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen21.749
  • Kullanılan oy19.897
  • Geçerli oy18.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.983
  • 30 Mar 1420.183
  • 30 Mar 1419.176
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuyucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KUYUCAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %55,4
    10.394 oy
  • %42,7
    8.017 oy
  • %55,4
    10.394 oy
  • %42,7
    8.017 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    9.032 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,1
    9.032 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    130 oy
  • %0,5
    90 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,5
    90 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    87 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0,5
    87 oy
  • %0,2
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    81 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %0,2
    38 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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