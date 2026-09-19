Seçim Aydın EFELER Seçim Sonuçları – EFELER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın EFELER

Mehmet Fatih Atay

CHP
%46,2
79.039 oy

Ümmet Akın

MHP
%36
61.622 oy

Diğer

%18
30.393 oy
Aydın - EFELER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %46,2
  • %36
  • %15
  • %1,2
  • %0,8
  • %46,2
  • %36
  • %15
  • %1,2
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,8
  • %29,8
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,2
  • %35,8
  • %29,8
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Atay CHP
  • Ümmet Akın MHP
  • Mehmet Mesut Özakcan DP
  • Nimet Güryeli SP
  • Can Karabulut DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen210.897
  • Kullanılan oy179.991
  • Geçerli oy171.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14192.182
  • 30 Mar 14173.588
  • 30 Mar 14165.664
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Efeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,2
  • %46,2
  • %46,2
  • %46,2
  • CUMHUR
  • MHP
  • %36
  • %36
  • %36
  • %36
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %17,8
  • %15
  • %1,2
  • %0,8
  • %17,8
  • %15
  • %1,2
  • %0,8
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Atay CHP
  • Ümmet Akın MHP
  • Mehmet Mesut Özakcan DP
  • Nimet Güryeli SP
  • Can Karabulut DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen210.897
  • Kullanılan oy179.991
  • Geçerli oy171.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14192.182
  • 30 Mar 14173.588
  • 30 Mar 14165.664
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Efeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EFELER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %46,2
    79.039 oy
  • %36
    61.622 oy
  • %15
    25.637 oy
  • %46,2
    79.039 oy
  • %36
    61.622 oy
  • %15
    25.637 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,8
    59.320 oy
  • %29,8
    49.412 oy
  • %0,4
    715 oy
  • %35,8
    59.320 oy
  • %29,8
    49.412 oy
  • %0,4
    715 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %1,2
    2.087 oy
  • %0,8
    1.435 oy
  • %0,4
    752 oy
  • %1,2
    2.087 oy
  • %0,8
    1.435 oy
  • %0,4
    752 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    664 oy
  • %0,2
    352 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    664 oy
  • %0,2
    352 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    351 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,2
    351 oy
  • %0,1
    131 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    209 oy
  • %3,2
    5.258 oy
  • %0,1
    209 oy
  • %3,2
    5.258 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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