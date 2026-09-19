31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın GERMENCİK
Fuat Öndeş
CHP
%57,5
16.155 oy
İsmet Akın
MHP
%41
11.519 oy
Diğer
%2
446 oy
Aydın - GERMENCİK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 113 / 113
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fuat Öndeş CHP
- İsmet Akın MHP
- Mustafa Yılmaz SP
- Veli Gelir VP
- İbrahim Ayaydın Bağımsız
- Katılım oranı % 91
- Toplam seçmen32.245
- Kullanılan oy29.347
- Geçerli oy28.120
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.124
- 30 Mar 1428.999
- 30 Mar 1427.458
- Açılan sandık
- 113 / 113
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fuat Öndeş CHP
- İsmet Akın MHP
- Mustafa Yılmaz SP
- Veli Gelir VP
- İbrahim Ayaydın Bağımsız
- Katılım oranı % 91
- Toplam seçmen32.245
- Kullanılan oy29.347
- Geçerli oy28.120
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.124
- 30 Mar 1428.999
- 30 Mar 1427.458
GERMENCİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 113 / 113
- %100
Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BozdoğanUfuk Altıntaş % 100 % 50,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZDOĞAN Ufuk Altıntaş % 100 % 50,54 % 0 % 47,74 % 0 % 0 % 1,08 SP
- BOZDOĞAN (30 Mar 2014) Salim Tümer Apaydın % 31,84 % 30,28 % 35,79 % 0 % 0 % 1,42 SP
-
BuharkentMehmet Erol % 100 % 49,9 % 0 % 0 % 47,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BUHARKENT Mehmet Erol % 100 % 49,94 % 0 % 0 % 47,85 % 0 % 1,03 SP
- BUHARKENT (30 Mar 2014) Yusuf Vural % 36,81 % 36,9 % 24,44 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
ÇineEnver Salih Dinçer % 100 % 48,2 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİNE Enver Salih Dinçer % 100 % 48,2 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 1,47 DP
- ÇİNE (30 Mar 2014) Enver Salih Dinçer % 31,01 % 11,12 % 55,29 % 0 % 0 % 1,3 DP
-
DidimAhmet Deniz Atabay % 100 % 41,3 % 0 % 56 % 0 % 0 % 1,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİDİM Ahmet Deniz Atabay % 100 % 41,29 % 0 % 55,98 % 0 % 0 % 1,25 DSP
- DİDİM (30 Mar 2014) Ahmet Deniz Atabay % 24,28 % 22,29 % 24,73 % 0 % 0 % 21,93 DSP
-
EfelerMehmet Fatih Atay % 100 % 0 % 36 % 46,2 % 0 % 0 % 15 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EFELER Mehmet Fatih Atay % 100 % 0 % 36,02 % 46,21 % 0 % 0 % 14,99 DP
- EFELER (30 Mar 2014) Mehmet Mesut Özakcan % 28,7 % 29,83 % 35,81 % 0 % 0 % 3,17 Bağımsız
-
GermencikFuat Öndeş % 100 % 0 % 41 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GERMENCİK Fuat Öndeş % 100 % 0 % 40,96 % 57,45 % 0 % 0 % 0,6 SP
- GERMENCİK (30 Mar 2014) Ümmet Akın % 16,77 % 40,26 % 30,77 % 0 % 0 % 10,82 Bağımsız
-
İncirliovaAytekin Kaya % 100 % 0 % 37,4 % 0 % 38,5 % 1,3 % 16,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNCİRLİOVA Aytekin Kaya % 100 % 0 % 37,43 % 0 % 38,52 % 1,28 % 16,06 DSP
- İNCİRLİOVA (30 Mar 2014) Gürşat Kale % 32,6 % 33,4 % 31,6 % 0 % 0 % 1,38 Bağımsız
-
KaracasuZeki İnal % 100 % 0 % 52 % 45 % 0 % 0 % 1,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARACASU Zeki İnal % 100 % 0 % 52,04 % 44,95 % 0 % 0 % 1,37 VP
- KARACASU (30 Mar 2014) Mustafa Büyükyapıcı % 26,27 % 27,64 % 44,51 % 0 % 0 % 0,72 SP
-
KarpuzluHilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,4 % 0 % 0 % 0,6 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARPUZLU Hilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,43 % 0 % 0 % 0,62 VP
- KARPUZLU (30 Mar 2014) Tuğrul Ozan % 40,18 % 42,87 % 15,51 % 0 % 0 % 0,63 SP
-
KoçarlıNedim Kaplan % 100 % 53,1 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,2 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOÇARLI Nedim Kaplan % 100 % 53,07 % 0 % 46,47 % 0 % 0 % 0,22 VP
- KOÇARLI (30 Mar 2014) Mutlu Öztürk % 40,12 % 18,25 % 40,59 % 0 % 0 % 0,49 DP
-
KöşkNuri Güler % 100 % 53,1 % 0 % 0 % 44,8 % 1 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖŞK Nuri Güler % 100 % 53,11 % 0 % 0 % 44,81 % 1,03 % 0,4 SP
- KÖŞK (30 Mar 2014) Rıfat Kadri Kılınç % 45,6 % 36,79 % 12,47 % 0 % 0 % 3,19 Bağımsız
-
KuşadasıÖmer Günel % 100 % 40,7 % 0 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUŞADASI Ömer Günel % 100 % 40,66 % 0 % 57,54 % 0 % 0 % 0,63 SP
- KUŞADASI (30 Mar 2014) Özer Kayalı % 28,24 % 9,21 % 58,57 % 0 % 0 % 2,82 Bağımsız
-
KuyucakMetin Ertürk % 100 % 55,4 % 0 % 0 % 42,7 % 0 % 0,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUYUCAK Metin Ertürk % 100 % 55,39 % 0 % 0 % 42,73 % 0 % 0,69 DSP
- KUYUCAK (30 Mar 2014) Metin Ertürk % 47,1 % 14,01 % 37,73 % 0 % 0 % 0,42 SP
-
NazilliKürşat Engin Özcan % 100 % 0 % 45 % 0 % 48,3 % 3,4 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NAZİLLİ Kürşat Engin Özcan % 100 % 0 % 44,97 % 0 % 48,26 % 3,41 % 1,53 SP
- NAZİLLİ (30 Mar 2014) Haldun Haluk Alıcık % 29,2 % 42,33 % 24,41 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
-
SökeLevent Tuncel % 100 % 0 % 37,6 % 46,8 % 0 % 0 % 14 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÖKE Levent Tuncel % 100 % 0 % 37,61 % 46,81 % 0 % 0 % 14,03 DP
- SÖKE (30 Mar 2014) Süleyman Toyran % 28,85 % 30,22 % 34,54 % 0 % 0 % 5,01 Bağımsız
-
SultanhisarOsman Yıldırımkaya % 100 % 46,5 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULTANHİSAR Osman Yıldırımkaya % 100 % 46,51 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,43 SP
- SULTANHİSAR (30 Mar 2014) Osman Yıldırımkaya % 30,05 % 22,37 % 35,45 % 0 % 0 % 8,29 DYP
-
YenipazarMehmet Yüsran Erden % 100 % 48,2 % 0 % 50,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİPAZAR Mehmet Yüsran Erden % 100 % 48,22 % 0 % 50,91 % 0 % 0 % 0,33 SP
- YENİPAZAR (30 Mar 2014) Zafer Savcı % 38,71 % 31,58 % 29,02 % 0 % 0 % 0,38 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.754 / 2.754
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi