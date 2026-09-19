Seçim Aydın GERMENCİK Seçim Sonuçları – GERMENCİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın GERMENCİK

Fuat Öndeş

CHP
%57,5
16.155 oy

İsmet Akın

MHP
%41
11.519 oy

Diğer

%2
446 oy
Aydın - GERMENCİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %57,5
  • %41
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,3
  • %57,5
  • %41
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
  • %40,3
  • %0,2
  • %0
  • %10,8
  • %30,8
  • %40,3
  • %0,2
  • %0
  • %10,8
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fuat Öndeş CHP
  • İsmet Akın MHP
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Veli Gelir VP
  • İbrahim Ayaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen32.245
  • Kullanılan oy29.347
  • Geçerli oy28.120
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.124
  • 30 Mar 1428.999
  • 30 Mar 1427.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Germencik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %57,5
  • %57,5
  • %57,5
  • %57,5
  • CUMHUR
  • MHP
  • %41
  • %41
  • %41
  • %41
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,3
  • %1,6
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fuat Öndeş CHP
  • İsmet Akın MHP
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Veli Gelir VP
  • İbrahim Ayaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen32.245
  • Kullanılan oy29.347
  • Geçerli oy28.120
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.124
  • 30 Mar 1428.999
  • 30 Mar 1427.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Germencik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GERMENCİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %57,5
    16.155 oy
  • %41
    11.519 oy
  • %57,5
    16.155 oy
  • %41
    11.519 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
    8.450 oy
  • %40,3
    11.055 oy
  • %30,8
    8.450 oy
  • %40,3
    11.055 oy
  • SP
  • VP
  • %0,6
    168 oy
  • %0,5
    145 oy
  • %0,6
    168 oy
  • %0,5
    145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,3
    74 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    2.970 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %10,8
    2.970 oy
  • %0,2
    58 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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