Seçim Aydın SÖKE Seçim Sonuçları – SÖKE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın SÖKE

Levent Tuncel

CHP
%46,8
34.211 oy

Mehmet Beliğ Azbazdar

MHP
%37,6
27.487 oy

Diğer

%15
11.387 oy
Aydın - SÖKE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 292 / 292
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • VP
  • %46,8
  • %37,6
  • %14
  • %1
  • %0,5
  • %46,8
  • %37,6
  • %14
  • %1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
  • %30,2
  • %0,2
  • %0,3
  • %0
  • %34,5
  • %30,2
  • %0,2
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Levent Tuncel CHP
  • Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
  • Süleyman Toyran DP
  • Hakan Türkyılmaz SP
  • Mehmet Baydoğan VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen89.599
  • Kullanılan oy76.254
  • Geçerli oy73.085
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.989
  • 30 Mar 1477.119
  • 30 Mar 1473.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 292 / 292
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,8
  • %46,8
  • %46,8
  • %46,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • %37,6
  • %37,6
  • %37,6
  • %37,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %15,6
  • %14
  • %1
  • %0,5
  • %15,6
  • %14
  • %1
  • %0,5
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Levent Tuncel CHP
  • Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
  • Süleyman Toyran DP
  • Hakan Türkyılmaz SP
  • Mehmet Baydoğan VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen89.599
  • Kullanılan oy76.254
  • Geçerli oy73.085
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.989
  • 30 Mar 1477.119
  • 30 Mar 1473.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SÖKE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 292 / 292
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %46,8
    34.211 oy
  • %37,6
    27.487 oy
  • %46,8
    34.211 oy
  • %37,6
    27.487 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    25.442 oy
  • %30,2
    22.260 oy
  • %34,5
    25.442 oy
  • %30,2
    22.260 oy
  • DP
  • SP
  • %14
    10.251 oy
  • %1
    750 oy
  • %14
    10.251 oy
  • %1
    750 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    182 oy
  • %0,3
    244 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,3
    244 oy
  • VP
  • %0,5
    386 oy
  • %0,5
    386 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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