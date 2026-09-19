Seçim Aydın KARACASU Seçim Sonuçları – KARACASU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın KARACASU

Zeki İnal

MHP
%52
6.574 oy

Mustafa Büyükyapıcı

CHP
%45
5.679 oy

Diğer

%3
380 oy
Aydın - KARACASU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %52
  • %45
  • %1,4
  • %1
  • %0,6
  • %52
  • %45
  • %1,4
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,6
  • %44,5
  • %0
  • %0,7
  • %0,3
  • %27,6
  • %44,5
  • %0
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki İnal MHP
  • Mustafa Büyükyapıcı CHP
  • Mehmet Ali Çiçek VP
  • Zeynel Alaca SP
  • Derya Çoban BTP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen14.946
  • Kullanılan oy13.697
  • Geçerli oy12.633
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.168
  • 30 Mar 1414.077
  • 30 Mar 1413.194
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacasu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %52
  • %52
  • %52
  • %52
  • MİLLET
  • CHP
  • %45
  • %45
  • %45
  • %45
  • Diğer
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %3
  • %1,4
  • %1
  • %0,6
  • %3
  • %1,4
  • %1
  • %0,6
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki İnal MHP
  • Mustafa Büyükyapıcı CHP
  • Mehmet Ali Çiçek VP
  • Zeynel Alaca SP
  • Derya Çoban BTP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen14.946
  • Kullanılan oy13.697
  • Geçerli oy12.633
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.168
  • 30 Mar 1414.077
  • 30 Mar 1413.194
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacasu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARACASU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %52
    6.574 oy
  • %45
    5.679 oy
  • %52
    6.574 oy
  • %45
    5.679 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,6
    3.647 oy
  • %44,5
    5.873 oy
  • %27,6
    3.647 oy
  • %44,5
    5.873 oy
  • VP
  • SP
  • %1,4
    173 oy
  • %1
    130 oy
  • %1,4
    173 oy
  • %1
    130 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    95 oy
  • %0
  • %0,7
    95 oy
  • BTP
  • %0,6
    77 oy
  • %0,6
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    39 oy
  • %0,3
    39 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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