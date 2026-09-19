Seçim Aydın NAZİLLİ Seçim Sonuçları – NAZİLLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın NAZİLLİ

Kürşat Engin Özcan

İYİ Parti
%48,3
45.050 oy

Haldun Haluk Alıcık

MHP
%45
41.979 oy

Diğer

%7
6.324 oy
Aydın - NAZİLLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 375 / 375
  • %100
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP
  • VP
  • %48,3
  • %45
  • %3,4
  • %1,5
  • %0,7
  • %48,3
  • %45
  • %3,4
  • %1,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %42,3
  • %0
  • %0,5
  • %0
  • %0
  • %42,3
  • %0
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kürşat Engin Özcan İYİ Parti
  • Haldun Haluk Alıcık MHP
  • Eşref Tunç HDP
  • Vahap Kırca SP
  • Afet Heuschele VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen115.131
  • Kullanılan oy99.011
  • Geçerli oy93.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14109.421
  • 30 Mar 1499.455
  • 30 Mar 1494.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 375 / 375
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %48,3
  • %48,3
  • %48,3
  • %48,3
  • CUMHUR
  • MHP
  • %45
  • %45
  • %45
  • %45
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • VP
  • %6,8
  • %3,4
  • %1,5
  • %0,7
  • %6,8
  • %3,4
  • %1,5
  • %0,7
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kürşat Engin Özcan İYİ Parti
  • Haldun Haluk Alıcık MHP
  • Eşref Tunç HDP
  • Vahap Kırca SP
  • Afet Heuschele VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen115.131
  • Kullanılan oy99.011
  • Geçerli oy93.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14109.421
  • 30 Mar 1499.455
  • 30 Mar 1494.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NAZİLLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 375 / 375
  • %100
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • %48,3
    45.050 oy
  • %45
    41.979 oy
  • %3,4
    3.187 oy
  • %48,3
    45.050 oy
  • %45
    41.979 oy
  • %3,4
    3.187 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,3
    39.829 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %42,3
    39.829 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %1,5
    1.424 oy
  • %0,7
    615 oy
  • %0,6
    520 oy
  • %1,5
    1.424 oy
  • %0,7
    615 oy
  • %0,6
    520 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    472 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    472 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    345 oy
  • %0,2
    233 oy
  • %0,4
    345 oy
  • %0,2
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    71 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,2
    145 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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