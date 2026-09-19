Seçim Aydın DİDİM Seçim Sonuçları – DİDİM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın DİDİM

Ahmet Deniz Atabay

CHP
%56
26.866 oy

Mümün Kamacı

AK Parti
%41,3
19.816 oy

Diğer

%3
1.311 oy
Aydın - DİDİM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %56
  • %41,3
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %56
  • %41,3
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,7
  • %24,3
  • %21,9
  • %0,1
  • %0
  • %24,7
  • %24,3
  • %21,9
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Deniz Atabay CHP
  • Mümün Kamacı AK Parti
  • Reyhan Güner DSP
  • Kadir Uşar SP
  • Deniz Pekşen VP
  • Katılım oranı % 77,8
  • Toplam seçmen63.272
  • Kullanılan oy49.249
  • Geçerli oy47.993
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.685
  • 30 Mar 1438.580
  • 30 Mar 1436.794
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Didim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %56
  • %56
  • %56
  • %56
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41,3
  • %41,3
  • %41,3
  • %41,3
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %2,7
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
  • %2,7
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Deniz Atabay CHP
  • Mümün Kamacı AK Parti
  • Reyhan Güner DSP
  • Kadir Uşar SP
  • Deniz Pekşen VP
  • Katılım oranı % 77,8
  • Toplam seçmen63.272
  • Kullanılan oy49.249
  • Geçerli oy47.993
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.685
  • 30 Mar 1438.580
  • 30 Mar 1436.794
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Didim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİDİM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • %56
    26.866 oy
  • %41,3
    19.816 oy
  • %1,2
    598 oy
  • %56
    26.866 oy
  • %41,3
    19.816 oy
  • %1,2
    598 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,7
    9.100 oy
  • %24,3
    8.935 oy
  • %21,9
    8.068 oy
  • %24,7
    9.100 oy
  • %24,3
    8.935 oy
  • %21,9
    8.068 oy
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,7
    348 oy
  • %0,3
    147 oy
  • %0,3
    134 oy
  • %0,7
    348 oy
  • %0,3
    147 oy
  • %0,3
    134 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    55 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,7
    2.115 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
  • %5,7
    2.115 oy
  • BTP
  • %0,2
    84 oy
  • %0,2
    84 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    56 oy
  • %0,2
    56 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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