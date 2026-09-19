Seçim Aydın ÇİNE Seçim Sonuçları – ÇİNE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın ÇİNE

Enver Salih Dinçer

CHP
%49,4
17.713 oy

Celal Özden

AK Parti
%48,2
17.296 oy

Diğer

%3
873 oy
Aydın - ÇİNE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • VP
  • %49,4
  • %48,2
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %49,4
  • %48,2
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
  • %31
  • %1,3
  • %0,8
  • %0
  • %55,3
  • %31
  • %1,3
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Salih Dinçer CHP
  • Celal Özden AK Parti
  • Ahmet Zühtü Soydar DP
  • Hakan Esgin SP
  • Bahti Akar VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen40.396
  • Kullanılan oy37.571
  • Geçerli oy35.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.268
  • 30 Mar 1438.146
  • 30 Mar 1435.797
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,2
  • %48,2
  • %48,2
  • %48,2
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %2,4
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %2,4
  • %1,5
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Salih Dinçer CHP
  • Celal Özden AK Parti
  • Ahmet Zühtü Soydar DP
  • Hakan Esgin SP
  • Bahti Akar VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen40.396
  • Kullanılan oy37.571
  • Geçerli oy35.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.268
  • 30 Mar 1438.146
  • 30 Mar 1435.797
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇİNE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %49,4
    17.713 oy
  • %48,2
    17.296 oy
  • %49,4
    17.713 oy
  • %48,2
    17.296 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
    19.793 oy
  • %31
    11.101 oy
  • %55,3
    19.793 oy
  • %31
    11.101 oy
  • DP
  • SP
  • %1,5
    526 oy
  • %0,4
    132 oy
  • %1,5
    526 oy
  • %0,4
    132 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    466 oy
  • %0,8
    274 oy
  • %1,3
    466 oy
  • %0,8
    274 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    111 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,3
    104 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0
  • %0,3
    111 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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