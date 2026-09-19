Seçim Ankara AYAŞ Seçim Sonuçları – AYAŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara AYAŞ

Burhan Demirbaş

AK Parti
%52,1
6.554 oy

Ali Başkaraağaç

CHP
%46,1
5.802 oy

Diğer

%2
230 oy
Ankara - AYAŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %52,1
  • %46,1
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,3
  • %52,1
  • %46,1
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,9
  • %30,3
  • %0,4
  • %0,1
  • %1
  • %48,9
  • %30,3
  • %0,4
  • %0,1
  • %1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Burhan Demirbaş AK Parti
  • Ali Başkaraağaç CHP
  • Cengiz Zeyrek SP
  • Turgut Karadere BTP
  • Hayri Yorulmaz DP
  • Katılım oranı % 94,2
  • Toplam seçmen13.756
  • Kullanılan oy12.965
  • Geçerli oy12.586
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.439
  • 30 Mar 1410.939
  • 30 Mar 1410.577
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,1
  • %52,1
  • %52,1
  • %52,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,3
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Burhan Demirbaş AK Parti
  • Ali Başkaraağaç CHP
  • Cengiz Zeyrek SP
  • Turgut Karadere BTP
  • Hayri Yorulmaz DP
  • Katılım oranı % 94,2
  • Toplam seçmen13.756
  • Kullanılan oy12.965
  • Geçerli oy12.586
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.439
  • 30 Mar 1410.939
  • 30 Mar 1410.577
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYAŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %52,1
    6.554 oy
  • %46,1
    5.802 oy
  • %0,9
    117 oy
  • %52,1
    6.554 oy
  • %46,1
    5.802 oy
  • %0,9
    117 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,9
    5.176 oy
  • %30,3
    3.204 oy
  • %0,4
    41 oy
  • %48,9
    5.176 oy
  • %30,3
    3.204 oy
  • %0,4
    41 oy
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • %0,3
    41 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    11 oy
  • %1
    103 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %1
    103 oy
  • %0,1
    6 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3