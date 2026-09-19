Seçim Ankara ALTINDAĞ Seçim Sonuçları – ALTINDAĞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara ALTINDAĞ

Asım Balcı

AK Parti
%64,4
130.434 oy

Hasan Yalçıntaş

İYİ Parti
%27,4
55.400 oy

Diğer

%9
16.608 oy
Ankara - ALTINDAĞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 751 / 751
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %64,4
  • %27,4
  • %3,5
  • %2,5
  • %0,8
  • %64,4
  • %27,4
  • %3,5
  • %2,5
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
  • %0
  • %1,6
  • %1
  • %0,1
  • %63,6
  • %0
  • %1,6
  • %1
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
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AYAŞ
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BALA
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BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asım Balcı AK Parti
  • Hasan Yalçıntaş İYİ Parti
  • Enver Yılmaz BBP
  • Cemal Sertkaya SP
  • Aydın Solhan DSP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen253.248
  • Kullanılan oy212.159
  • Geçerli oy202.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.010
  • 30 Mar 14222.652
  • 30 Mar 14212.605
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altındağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 751 / 751
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %64,4
  • %64,4
  • %64,4
  • %64,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %27,4
  • %27,4
  • %27,4
  • %27,4
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %8,2
  • %3,5
  • %2,5
  • %0,8
  • %8,2
  • %3,5
  • %2,5
  • %0,8
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asım Balcı AK Parti
  • Hasan Yalçıntaş İYİ Parti
  • Enver Yılmaz BBP
  • Cemal Sertkaya SP
  • Aydın Solhan DSP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen253.248
  • Kullanılan oy212.159
  • Geçerli oy202.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.010
  • 30 Mar 14222.652
  • 30 Mar 14212.605
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altındağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALTINDAĞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 751 / 751
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • %64,4
    130.434 oy
  • %27,4
    55.400 oy
  • %3,5
    7.068 oy
  • %2,5
    5.050 oy
  • %64,4
    130.434 oy
  • %27,4
    55.400 oy
  • %3,5
    7.068 oy
  • %2,5
    5.050 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
    135.224 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    3.467 oy
  • %1
    2.118 oy
  • %63,6
    135.224 oy
  • %0
  • %1,6
    3.467 oy
  • %1
    2.118 oy
  • DSP
  • TKP
  • DP
  • BTP
  • %0,8
    1.643 oy
  • %0,4
    805 oy
  • %0,3
    643 oy
  • %0,2
    480 oy
  • %0,8
    1.643 oy
  • %0,4
    805 oy
  • %0,3
    643 oy
  • %0,2
    480 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    694 oy
  • %0,2
    348 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0,3
    694 oy
  • %0,2
    348 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,2
    471 oy
  • %0,2
    448 oy
  • %0,2
    471 oy
  • %0,2
    448 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    2.133 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    2.133 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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