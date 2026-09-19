Seçim Ankara YENİMAHALLE Seçim Sonuçları – YENİMAHALLE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara YENİMAHALLE

Fethi Yaşar

CHP
%58,3
238.187 oy

Veysel Tiryaki

AK Parti
%40,2
164.156 oy

Diğer

%2
5.873 oy
Ankara - YENİMAHALLE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.416 / 1.416
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %58,3
  • %40,2
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %58,3
  • %40,2
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %37,9
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,1
  • %50,8
  • %37,9
  • %0,5
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethi Yaşar CHP
  • Veysel Tiryaki AK Parti
  • Mehmet Şahin SP
  • Mert Demirhan DP
  • Faik Ünal Silier BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen480.320
  • Kullanılan oy417.430
  • Geçerli oy408.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14435.579
  • 30 Mar 14398.599
  • 30 Mar 14386.127
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenimahalle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.416 / 1.416
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %58,3
  • %58,3
  • %58,3
  • %58,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethi Yaşar CHP
  • Veysel Tiryaki AK Parti
  • Mehmet Şahin SP
  • Mert Demirhan DP
  • Faik Ünal Silier BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen480.320
  • Kullanılan oy417.430
  • Geçerli oy408.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14435.579
  • 30 Mar 14398.599
  • 30 Mar 14386.127
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenimahalle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YENİMAHALLE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.416 / 1.416
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %58,3
    238.187 oy
  • %40,2
    164.156 oy
  • %58,3
    238.187 oy
  • %40,2
    164.156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    196.308 oy
  • %37,9
    146.410 oy
  • %50,8
    196.308 oy
  • %37,9
    146.410 oy
  • SP
  • DP
  • %1,1
    4.422 oy
  • %0,2
    784 oy
  • %1,1
    4.422 oy
  • %0,2
    784 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    1.773 oy
  • %0,1
    251 oy
  • %0,5
    1.773 oy
  • %0,1
    251 oy
  • BTP
  • %0,2
    667 oy
  • %0,2
    667 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    359 oy
  • %0,1
    359 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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